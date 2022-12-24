拜登簽署美國國防授權法案　軍援台灣百億美元12年還貸款

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）拜登簽署美國2023財政年度「國防授權法案」（NDAA），將以貸款形式軍援台灣，還款期限12年。

綜合報導，2023財政年度NDAA涉台部份超過50頁，是有史以來最長篇幅，包含軍援、對台軍售、反制中國脅迫等議題。

NDAA要求在台灣面對中國威脅時提供支持，授權美國政府在2023至2027年間，透過國務院「外國軍事融資」（FMF）計畫，每年提供台灣100億美元無償軍援，每年至多20億美元，還款期限為12年；並另授權總統動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority），每年從國防部庫存挪用價值至多10億美元的防衛物資或服務給台灣。

NDAA規定，對台軍事援助必須以貸款的形式提供，至少在2023財政年度是這樣；此外，台灣必須每年增加國防預算，才能保持資格，無論是贈款還是貸款。

拜登強調，法案為軍事從業者及其家庭提供了至關重要的利益和強化伸張正義的渠道，也包含了支持國家防衛、外國事務和國土安全的關鍵授權。

除了軍事援助外，2023財政年度NDAA也授權美方為台灣打造包含彈藥及其他適宜防衛武器的「區域應變軍備庫」（regional contingency stockpile），並賦予台灣與北大西洋公約組織（NATO）南翼與東南翼國家、特定主要非北約盟國（major non-NATO allies）及菲律賓同樣待遇，能優先取得美國「超額防衛物資」。

此法要求國務院與國防部，優先並加速處理台灣軍購請求，不得以包裹出售為由延遲處理。