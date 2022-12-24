Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

拜登簽署美國國防授權法案　軍援台灣百億美元12年還貸款

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/24 10:43
美總統拜登簽署《國防授權法》。（圖／路透）

美總統拜登簽署《國防授權法》。（圖／路透）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）拜登簽署美國2023財政年度「國防授權法案」（NDAA），將以貸款形式軍援台灣，還款期限12年。

綜合報導，2023財政年度NDAA涉台部份超過50頁，是有史以來最長篇幅，包含軍援、對台軍售、反制中國脅迫等議題。

NDAA要求在台灣面對中國威脅時提供支持，授權美國政府在2023至2027年間，透過國務院「外國軍事融資」（FMF）計畫，每年提供台灣100億美元無償軍援，每年至多20億美元，還款期限為12年；並另授權總統動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority），每年從國防部庫存挪用價值至多10億美元的防衛物資或服務給台灣。

NDAA規定，對台軍事援助必須以貸款的形式提供，至少在2023財政年度是這樣；此外，台灣必須每年增加國防預算，才能保持資格，無論是贈款還是貸款。

拜登強調，法案為軍事從業者及其家庭提供了至關重要的利益和強化伸張正義的渠道，也包含了支持國家防衛、外國事務和國土安全的關鍵授權。

除了軍事援助外，2023財政年度NDAA也授權美方為台灣打造包含彈藥及其他適宜防衛武器的「區域應變軍備庫」（regional contingency stockpile），並賦予台灣與北大西洋公約組織（NATO）南翼與東南翼國家、特定主要非北約盟國（major non-NATO allies）及菲律賓同樣待遇，能優先取得美國「超額防衛物資」。

此法要求國務院與國防部，優先並加速處理台灣軍購請求，不得以包裹出售為由延遲處理。
國防授權法案

相關新聞

美國國會撥款法案列每年20億對台軍事融資 本周完成表決
美國國會撥款法案列每年20億對台軍事融資 本周完成表決
2022/12/21 11:05
美國將供台灣5年百億美元軍援 雙方簽24億台幣採購案提升艦艇妥善率
美國將供台灣5年百億美元軍援 雙方簽24億台幣採購案提升艦艇妥善率
2022/12/16 15:40
美國2023國防授權法案供台5年100億軍援 專家：1979年來首見、暗示中共2027年前攻台機率高
美國2023國防授權法案供台5年100億軍援 專家：1979年來首見、暗示中共2027年前攻台機率高
2022/12/08 16:04
美國參院提國防授權法案 助台提升自衛能力
美國參院提國防授權法案 助台提升自衛能力
2022/07/19 09:39
學者：台美已實質軍事交流 環太軍演僅「最後一哩路」
學者：台美已實質軍事交流 環太軍演僅「最後一哩路」
2022/07/15 18:00

更新時間 : 2022-12-24 11:31 GMT+08:00

最受歡迎

【南市小內閣名單】不認除名涉貪陳凱凌 黃偉哲台中借將矢言簽廉政公約
【南市小內閣名單】不認除名涉貪陳凱凌 黃偉哲台中借將矢言簽廉政公約
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
義美「生機‧生醫中心」22日落成 台灣副總統賴清德參觀「全球最長冷凍真空乾燥系統」
義美「生機‧生醫中心」22日落成 台灣副總統賴清德參觀「全球最長冷凍真空乾燥系統」
【必看亮點】《阿凡達2》台灣首週票房破億奪冠　73歲如何逆齡演出14歲、阿凡達雕像展在哪？
【必看亮點】《阿凡達2》台灣首週票房破億奪冠　73歲如何逆齡演出14歲、阿凡達雕像展在哪？
中國恐爆發「毀滅性的疫情浪潮」　WHO：宣布結束緊急狀態言之過早
中國恐爆發「毀滅性的疫情浪潮」　WHO：宣布結束緊急狀態言之過早
韓綜「粉紅謊言」結局謊言大公開　導演公開製作祕辛
韓綜「粉紅謊言」結局謊言大公開　導演公開製作祕辛
韓劇「財閥家的小兒子」收視破新高 僅次「夫妻的世界」網熱議劇情背後的真實故事
韓劇「財閥家的小兒子」收視破新高 僅次「夫妻的世界」網熱議劇情背後的真實故事
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰
生日快樂！台灣天后蔡琴在雲門演唱會起跑　百位觀眾靜聽轉腔咬字好入迷
生日快樂！台灣天后蔡琴在雲門演唱會起跑　百位觀眾靜聽轉腔咬字好入迷