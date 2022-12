超萌兔兔！紐約時裝品牌首度進駐南台灣　經典包款巨型裝置成打卡新點

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)超萌小兔子新打卡點!紐約時裝品牌首度進駐南台灣,打造品牌經典款巨型裝置迎接兔年。

紐約時裝品牌kate spade New York成立於1993年,首次進駐南台灣,設點高雄市左營區的漢神巨蛋購物廣場,以全新現代摩登概念爲顧客打造輕鬆愉快的購物空間,將紐約上城與下城截然不同的設計風格,揉和在同一個空間中,展現品牌風趣幽默的想像。

店裝以紐約品牌創辦人Kate Spade的公寓為故事主軸呈現,全店使用視線穿透的落地窗風格視角,空間內皆使用品牌標誌性的綠色、黑色、白色奶油色調色板和粉紅色、紅色和黃色的點綴,同時搭配一點奢華一點街頭的衝突感,將上城下城完美融合,這也是品牌希望呈現超越想像的歡愉氣氛。



kate spade New York高雄漢神巨蛋店。(圖/品牌提供)



Vogue 全球編輯總監安娜溫圖Anna Wintour曾說:「90年代的紐約,走在任何一個街區裡都能發現拎著Kate Spade new york包包的女人。」(圖/品牌提供)

整個90年代幾乎就是紐約品牌 kate spade New York 崛起與蓬勃的見證,很多初入職場的美國女孩會用第一份薪水買下 kate spade New York 的包包,作為代表新身分的開始,幾乎像「成年禮」那般的重要,因為kate spade New York象徵了女孩「轉大人」的獨立與驕傲。

kate spade New York 第一個推出的包款即是sam手提包,一推出即成為品牌最知名的IT Bag,其外型方正、線條俐落,容量又大,深受都會女性喜愛。為熱烈慶祝高雄首間品牌專賣店誕生,特地打造代表性的sam手提包裝置藝術空,迎接新農歷年的到來上面還有一隻跳躍的小兔子,慶賀兔年的來臨並與民眾一起歡慶這重要時刻。

此款巨型sam手提包為高雄漢神巨蛋店獨家新款,是2022年秋季推出系列新款,以全新面料如亮面小羊皮搭配品牌標誌綠色的季節限定色彩;開幕只要完成指定任務,即能獲得高雄漢神巨蛋店限定色款的sam手提包造型壓克力手機支架,數量有限,送完為止)。此外,高雄捷運紅線至一月中都換新裝打造kate spade New York專屬列車。

kate spade New York 高雄漢神巨蛋專賣店

地址:高雄市左營區博愛二路777號2樓

電話:07-522-4909



高捷打造kate spade New York專屬列車。(圖/品牌提供)