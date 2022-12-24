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超萌兔兔！紐約時裝品牌首度進駐南台灣　經典包款巨型裝置成打卡新點

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/24 09:40
kate spade New York高雄漢神巨蛋店。(圖/品牌提供)

kate spade New York高雄漢神巨蛋店。(圖/品牌提供)

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）超萌小兔子新打卡點！紐約時裝品牌首度進駐南台灣，打造品牌經典款巨型裝置迎接兔年。

紐約時裝品牌kate spade New York成立於1993年，首次進駐南台灣，設點高雄市左營區的漢神巨蛋購物廣場，以全新現代摩登概念爲顧客打造輕鬆愉快的購物空間，將紐約上城與下城截然不同的設計風格，揉和在同一個空間中，展現品牌風趣幽默的想像。

店裝以紐約品牌創辦人Kate Spade的公寓為故事主軸呈現，全店使用視線穿透的落地窗風格視角，空間內皆使用品牌標誌性的綠色、黑色、白色奶油色調色板和粉紅色、紅色和黃色的點綴，同時搭配一點奢華一點街頭的衝突感，將上城下城完美融合，這也是品牌希望呈現超越想像的歡愉氣氛。

超萌兔兔！紐約時裝品牌首度進駐南台灣　經典包款巨型裝置成打卡新點
kate spade New York高雄漢神巨蛋店。(圖/品牌提供)

超萌兔兔！紐約時裝品牌首度進駐南台灣　經典包款巨型裝置成打卡新點
Vogue 全球編輯總監安娜溫圖Anna Wintour曾說：「90年代的紐約，走在任何一個街區裡都能發現拎著Kate Spade new york包包的女人。」(圖/品牌提供)

整個90年代幾乎就是紐約品牌 kate spade New York 崛起與蓬勃的見證，很多初入職場的美國女孩會用第一份薪水買下 kate spade New York 的包包，作為代表新身分的開始，幾乎像「成年禮」那般的重要，因為kate spade New York象徵了女孩「轉大人」的獨立與驕傲。

kate spade New York 第一個推出的包款即是sam手提包，一推出即成為品牌最知名的IT Bag，其外型方正、線條俐落，容量又大，深受都會女性喜愛。為熱烈慶祝高雄首間品牌專賣店誕生，特地打造代表性的sam手提包裝置藝術空，迎接新農歷年的到來上面還有一隻跳躍的小兔子，慶賀兔年的來臨並與民眾一起歡慶這重要時刻。

此款巨型sam手提包為高雄漢神巨蛋店獨家新款，是2022年秋季推出系列新款，以全新面料如亮面小羊皮搭配品牌標誌綠色的季節限定色彩；開幕只要完成指定任務，即能獲得高雄漢神巨蛋店限定色款的sam手提包造型壓克力手機支架，數量有限，送完為止）。此外，高雄捷運紅線至一月中都換新裝打造kate spade New York專屬列車。

kate spade New York 高雄漢神巨蛋專賣店

地址：高雄市左營區博愛二路777號2樓
電話：07-522-4909

超萌兔兔！紐約時裝品牌首度進駐南台灣　經典包款巨型裝置成打卡新點
高捷打造kate spade New York專屬列車。(圖/品牌提供)
紐約
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高雄
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更新時間 : 2022-12-24 10:00 GMT+08:00

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