【蔡英文論文門】彭文正更一審又敗拚上訴 府方：不實討論則應適可而止

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）「蔡英文論文不存在案」纏訟３年，台北地方法院更一審今（23）日判決，認定蔡英文確實取得博士學位，所提交檢驗的散裝論文稿為「原稿」，原告彭文正所提之訴駁回，全案可上訴。

彭文正隔海諷刺判決「堪稱世界第五大寶藏」，其委任律師張靜表示鐵定上訴。

蔡英文倫敦政經學院博士論文究竟存在否，官司一打就三年，更一審審理期間，彭文正質疑法官張詠惠審理不公，曾提起行政訴訟、聲請法官迴避，均遭駁回。彭文正質疑判決遭政治干預，侵害其訴訟權、名譽權，向張詠惠求償200萬元，亦遭判決駁回。

彭文正委任律師張靜，因在開庭期間情緒激動，怒稱法官「混蛋」，也被北院向北檢告發侮辱公務員罪，並移送律師公會，呈現全面慘敗。

然而彭文正也屢敗屢戰，強調蔡英文律師上個月所提交的所謂泛黃論文原稿，實際為散裝稿件，並非移送學校審查委員會的精裝版，絕非原稿。今天在聽聞敗訴後，第一時間在臉書發文諷刺，「世界四大寶藏『死海古卷』、『黃金約櫃』、『所羅門王寶藏』和『蔡英文論文』2022年12月23日有了重大發現。」

彭文正直指，張詠惠只花了3年就把這本遺失了39年的「蔡英文論文」給「找」到了，張詠惠今天的判決，「堪稱世界第五大寶藏」。

彭文正更寫道，張詠惠獨步全球的創舉包括了獨創以言詞辯論証明論文存在的方法，是二十一世紀方法學上的重大突破；獨創以散裝草稿推斷論文完成，是二十一世紀演繹法的重大修正；獨創肉眼紅外線取代碳十四年代鑑定法，是二十一世紀考古學上的重要發明。

彭文正涉誹謗蔡總統遭檢方起訴後滯留美國，台北地方法院2次開庭未到，法官去年11月間對彭文正發布通緝。

總統府發言人張惇涵晚間回應表示，總統府尊重司法判決；並期盼社會各界以校方的正確資訊為事實基礎，浪費社會資源的不實討論則應適可而止。