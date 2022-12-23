台南龍崎光節「空山祭」24日開跑！今年吊橋更壯觀 山林迷幻秘境真的太美

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台南龍崎光節「空山祭」再度開跑，今年時間落在12月24日至明年（2023年）2月12日，開展後兩天免費入園，民眾今年可看到全新路線規劃，在漆黑的大自然步道中享受藝術家打造的光影效果，這次的吊橋設計有燈光、有迷霧，相當壯觀，盼今年能再創下觀光新紀錄。

根據台南市政府文化局，台南龍崎光節「空山祭」今年正式邁入第4屆，去年寫下12萬觀光人潮及超過500萬門票收入，這也讓這個台南人口最少行政區寫下觀光新紀錄，而今年主辦單位除邀請台灣藝術家打造特殊光影與空間，也有法國、馬來西亞等國際藝術家進行創作，一共有15件作品，其中3件更融合舞台裝置藝術，並強化互動性和演出，提供戶外空間的沉浸式體驗。

主辦單位指出，空山電子票券預購已開賣， 平日入場門票僅需50元，假日場票價100元，可於官網購買，並於入園時出示電子票券。若購買「無限炫風卡」，則可喻展期12/26至2/12，不限次數免票進場，想體驗幾次療癒燈光漫步晚宴都不受限制。

根據文化局，今年的主題是《隨風去留》，以在地議題作為作品靈感，將龍崎虎形山公園夜晚的山林打造為迷幻秘境，並探討人口、土地、人與人的互動與移動等意境。媒體指出，今年也延續展覽獨樹一格的寓言式策展，以寓言動畫《隨風去留》作為策展核心，規劃整趟漫步途徑當中的每件藝術作品，讓人走完一趟後感覺像經歷一場心靈之旅。

主辦單位也提醒，因展場為戶外健走型公園內並於夜間舉辦，路線多為階梯及上下斜坡，請行動不便、或使用推車、輪椅代步的朋友衡量自身身體狀況後再考慮前往。此外，展場為戶外空間，蚊蟲較多，請多留意自身及身邊夥伴的狀況。至於攜帶寵物，因展場人潮眾多且光線較暗，若有攜帶寵物隨行的需求，請評估自身及寵物狀況，並留意寵物及身邊夥伴安全再行前往。

而這次空山祭主視覺的周邊產品也一併推出，有超可愛的背袋、襪子、上衣和口罩，也有特殊的竹炭皂、月龍燭和紅包袋、別針、紙膠帶等，設計相當用心，照片釋出時也引起許多粉絲於Facebook上敲碗詢問購買資訊。

(圖/台南「龍崎光節 空山祭」Facebooke粉絲專頁)