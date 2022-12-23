全台灣唯二 博觀資本取得國發會私募股權基金資格函

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）國家發展委員會上週核發資格函予博觀資本股份有限公司所管理的私募股權基金。此為2021年６月輔導管理要點發布後，首檔由獨立基金管理公司取得資格函的私募股權基金。

2021年公布的「國家發展委員會促進私募股權基金投資產業輔導管理要點」，旨在引導機構投資人之資金至台灣重要且具策略性的行業，以促進產業和經濟發展。目前僅兩家私募股權基金取得資格函，另一家為台杉投資。

博觀資本由曾任職於JPMorgan 的幾位資深私募股權基金（PE fund）專業人士於2020年初在台創立，除此之外，博觀也網羅了國內知名機構的從業人員共同組成專業的PE fund管理團隊。

自國發會公布輔導管理要點後，博觀團隊即投注相當多心力在準備申請文件及提供國發會所需相關資訊，以符合國發會嚴格的要求，包含與國發會及審查委員進行數次深度討論與溝通、並提呈有關補充說明等。

博觀資本創辦人Raj Thammineni認為，台灣的另類投資領域，特別是PE fund市場，正處於爆發成長前的萌芽階段，可望在不久的將來，追趕上其他已開發國家的成長趨勢。幾位博觀資本的資深成員業已取得台灣就業金卡，來台創業、工作。

此外，博觀資本於2021年3月已簽署了影響力投資原則（Operating Principles for Impact Management），也是台灣首家簽署人。博觀資本期望除了善盡善良管理人責任，為投資人創造良好的投資報酬外，也深信每項投資可以為台灣永續發展目標（Sustainability Development Goals, SDGs）盡一分心力，堅守ESG的原則。