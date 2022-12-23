【不是不報】陳凱凌認收賄、作假、接受性招待 謝龍介：黃偉哲索賄千萬證據確鑿

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）台南都發局長陳凱凌涉貪遭逮，如今犯行一一曝光，當庭坦承收受現金、接受酒店飲宴及性招待以及使公務員登載不實，遭台南地院認定有滅證串供之虞，裁定羈押禁見。先前檢舉陳涉貪遭告的台南市議員謝龍介，更直指「小內閣大切割」的市長黃偉哲，索賄千萬證據確鑿。

陳凱凌因疑似涉入七股工業區開發案並從中不當得利，21日遭南檢突襲搜索住家、辦公室等六個處所，起出現金30萬、工程公司名片、多箱文件，當日下午，檢察官訊後依貪污治罪條例當庭逮捕聲押。

23日凌晨，台南地院召開羈押庭，陳凱凌坦承收受現金、接受酒店飲宴及性招待以及使公務員登載不實犯行，足以認定觸犯貪污治罪條例，利用職務之便詐取財物等罪嫌重大。然而，陳凱凌否認公務員財產來源不明犯行，與其妻皆對不明財務交代不清，證詞前後不一互有出入，難以採信，足可認定嫌疑重大。

然因檢方並未詳細闡明體以職務之便收受賄賂的行為，因此難以受賄賂罪論處。台南地院認定，該案仍有諸多細節待釐清，且陳對犯行避重就輕，又與相關證人關係匪淺，有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，因此裁定羈押禁見。

陳凱凌東窗事發並非毫無徵兆。今年初，市府、檢調陸續收到檢舉信函告發陳凱凌涉貪，台南市議員謝龍介也曾在質詢上提出，接獲檢舉指證陳在台南有豪宅，卻將豪宅出租營利，又迫使經發局另租豪宅讓他養情婦，承辦主管不願就遭降調等總總惡行。謝龍介甚至前往南檢告發陳凱凌涉貪，陳凱凌卻大動作地前往法院按鈴申告謝龍介誹謗。

謝龍介22日在臉書發文重申，今年6月就揭露陳凱凌涉及四大弊案，包括：違法以公費租賃局長宿舍，強逼下屬簽辦；操縱散佈「七股工業區開發租售管理案」得標廠商信用之不利消息以此索賄；操縱「柳營科技工業區污水處理廠委外操作案」底價獨厚特定廠商；操縱降低「柳營科技工業區污水處理廠委外操作案」之契約門檻，護航特定廠商得標及護航驗收取得工程款。

謝龍介今天再度於臉書發文勸世，「從事公眾事務，財跟色一定要引以為戒，陳凱凌的下場，就是教訓。」

至於「小內閣大切割」的台南市長黃偉哲，謝龍介也呼籲「不要再推說什麼都不知道，出事了以為切割就能解決，陳凱凌案爆發，也許是對你最後的警告了。」

謝龍介更重申先前具狀檢舉的靈骨塔案，他指黃偉哲親手比「1」索賄千萬元，也是人證、物證、事證俱在。更意有所指的表示，「不是不報，時候未到。」