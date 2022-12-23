力挺台灣本土食材！有機通路業者運用年貨培養　百家廠商永續實踐力

要形成具體的永續影響力，需要一群志同道合的夥伴。多年來，有機通路業者推動支持本土有機蔬果且符合少添加、低碳蔬食的永續飲食， 並巧妙地運用「年貨大街」這個最受消費者期待的時機， 引導許多第一次合作的廠商發展永續實踐力， 開發出符合該公司規範的優質食品，包括共同檸檬夾心酥、核桃杏仁酥、 海苔圓米花、 鹽麴蕎麥瓦福和可可捲心酥等多款味道好又有理念的年貨新品。

咪咪樂食品江俊賢總經理説， 開發檸檬夾心酥其實是想要圓一個夢！ 消費者很喜歡里仁架上的巧克力、腰果鹹醬和花生三款夾心酥， 但希望可以推出本土水果的口味。南台灣的檸檬， 在夏天的兩三個月產季，會產出大量的檸檬， 產銷協調上有很大的壓力。所以他們就是先從支持檸檬開始， 因為這是本土最新鮮的一個農作物。 目標就是不使用業界通用的香料和酸味劑， 直接把新鮮現榨的檸檬汁，以噴霧乾燥方式製成檸檬粉， 讓消費者吃到夾心酥中最天然的檸檬滋味。

和里仁合作近十年的咪咪樂，非常認同里仁的永續理念， 透過多款產品的合作， 不僅培養出不添加色素香料和防腐劑等的開發功力， 更是里仁推動少添加理念的好夥伴。

擁有30年餅乾製作經驗的麟燁，配合里仁天然少添加的上架規範， 開發出的無蛋無酥油無氨粉的黑芝麻酥片與巧克力酥片， 是里仁熱銷了10 年的經典好食。今年，麟燁老闆溫讚祥應里仁邀請開發「 杏仁核桃酥」。一開始溫讚祥還想「桃酥我內行的」後來回神一想「 里仁是要做沒有蛋的，那沒有蛋要怎樣才能吃起來酥鬆、脆、香？」 他從一款日本餅乾配方得到靈感，不僅突破了無蛋的難題，更主動挑 戰無添加泡打粉，成功研發出「核桃杏仁酥」。

溫讚祥說，他超有成就感的，很高興！這支桃酥全都是真材實料， 是我在烘焙業三十年，使用最好原料，最用心的一個作品！ 因為我知道里仁希望從100分做起，能不加的就不加。 無蛋無泡打粉的桃酥的誕生，真的是得到祝福。

長期與里仁合作的宏亞、豆之家、 美可等廠商都是透過多年來的年貨產品合作，一步一步深化「 少加工、少添加、支持本土有機蔬果和無蛋蔬食」的理念。 因為必須突破少添加的口味挑戰和少加工的製程調整， 實踐減碳永續的產品開發功力越來越堅強， 已經成為里仁推動永續飲食的長期夥伴。里仁總經理李妙玲表示，年貨一直以來都是消費者最期待的時節。所以里仁運用「年貨大街」作為培養廠商的練功場， 鼓勵並引導許多第一次合作的廠商發展永續實踐力。

幸福永續、闔家團圓是年節最真誠的祝福！里仁社會企業以「 味真意切真誠食 永續幸福年年好」為主題，攜手廠商推出符合少添加、 蔬食與本土等永續概念的年貨新品。除了傳統經典的春棗、花生粩、 芝麻粩，生仁糖，更有甜香好吃的可可捲心酥、核桃杏仁酥、 檸檬夾心酥和鹹香回味的鹽麴蕎麥瓦福、脆海苔、海苔圓米花、 植物肉麻辣脆脆雞等新品。豐富多元又具真實本味的年節好食， 邀請消費者一起永續幸福年年。

里仁表示，自今（2022）年12月20至明(2023)年1月20日，全臺134家門市同步開 跑，除了真心誠意的年貨好食，更有多項年節禮盒， 包含翠果子粽合米果禮盒、綜合芝麻糕禮盒、麥香新年禮盒、 花開莓滿有機珍果禮盒、有機日日好堅果禮盒、枸杞機飲禮盒、 韓式有機海苔禮盒、有機雙茶包手工禮盒、 有機轉型期團圓茶禮盒等，歡迎消費大眾前來選購愛護大地的禮讚。

照片由里仁公司提供