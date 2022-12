帥慘！「林來瘋」紀錄片入圍奧斯卡　林書豪大呼瘋狂

林書豪紀錄片《38 at The Garden》入圍第98屆奧斯卡最佳紀錄短片獎初選名單。(翻攝自林書豪IG) 林書豪紀錄片《38 at The Garden》入圍第98屆奧斯卡最佳紀錄短片獎初選名單。(翻攝自林書豪IG)