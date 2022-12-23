帥慘！「林來瘋」紀錄片入圍奧斯卡　林書豪大呼瘋狂

(台灣英文新聞/體育組 綜合報導)林書豪紀錄片《38 at The Garden》入圍第98屆奧斯卡最佳紀錄短片獎。

HBO製作的「林來瘋」紀錄片《38 at The Garden》在今年10月11日於串流平台HBO Max上映，以闖蕩美國職籃NBA的「豪小子」林書豪為主角，昨（22日）第95屆奧斯卡宣布該片入圍最佳紀錄短片獎的初選名單。

「林來瘋」是2012年林書豪掀起全球對「亞裔球員」身份的反思，片名中的數字38則是源自林書豪在主場麥迪遜花園，面對已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）率領的洛杉磯湖人，單場砍下了38分一戰成名。

林書豪在IG發文，「老實說，我也不太明白所以我不得不問，初選名單有15支短片，1月下旬，名單將縮小到5位入圍者。評審團最後決定得獎者。如果信息中有任何錯誤....容許我的苦笑…感謝影片工作人相信這個故事，願意製作努力付出，製作完成這部影片。」

林書豪不忘感謝幕後團隊，「感謝工作人員辛勤的工作，感謝他們相信這個故事和這部片」；最後，他嘗試用中文向球迷報喜，但礙於中文不好作罷「我通常會想翻譯很多我破的東西，可是這個中文真的太難了。對不起」。

然而，不久後林書豪刪除該貼文。