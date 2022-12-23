Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

帥慘！「林來瘋」紀錄片入圍奧斯卡　林書豪大呼瘋狂

By 體育組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/23 17:28
林書豪紀錄片《38 at The Garden》入圍第98屆奧斯卡最佳紀錄短片獎初選名單。（翻攝自林書豪IG）

林書豪紀錄片《38 at The Garden》入圍第98屆奧斯卡最佳紀錄短片獎初選名單。（翻攝自林書豪IG）

(台灣英文新聞/體育組 綜合報導)林書豪紀錄片《38 at The Garden》入圍第98屆奧斯卡最佳紀錄短片獎。

HBO製作的「林來瘋」紀錄片《38 at The Garden》在今年10月11日於串流平台HBO Max上映，以闖蕩美國職籃NBA的「豪小子」林書豪為主角，昨（22日）第95屆奧斯卡宣布該片入圍最佳紀錄短片獎的初選名單。

「林來瘋」是2012年林書豪掀起全球對「亞裔球員」身份的反思，片名中的數字38則是源自林書豪在主場麥迪遜花園，面對已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）率領的洛杉磯湖人，單場砍下了38分一戰成名。

林書豪在IG發文，「老實說，我也不太明白所以我不得不問，初選名單有15支短片，1月下旬，名單將縮小到5位入圍者。評審團最後決定得獎者。如果信息中有任何錯誤....容許我的苦笑…感謝影片工作人相信這個故事，願意製作努力付出，製作完成這部影片。」

林書豪不忘感謝幕後團隊，「感謝工作人員辛勤的工作，感謝他們相信這個故事和這部片」；最後，他嘗試用中文向球迷報喜，但礙於中文不好作罷「我通常會想翻譯很多我破的東西，可是這個中文真的太難了。對不起」。

然而，不久後林書豪刪除該貼文
林書豪

相關新聞

中國職籃健身器材太破！林書豪忍不住發IG說是「垃圾」遭聯盟罰錢4萬
中國職籃健身器材太破！林書豪忍不住發IG說是「垃圾」遭聯盟罰錢4萬
2022/12/01 21:27
【武肺仇亞潮】林書豪揭露成名後最大挫折 悔未及早為亞裔發聲
【武肺仇亞潮】林書豪揭露成名後最大挫折 悔未及早為亞裔發聲
2021/03/24 20:15
林書豪自爆球場被駡「武漢肺炎」 美國亞太裔仇恨潮仍炙
林書豪自爆球場被駡「武漢肺炎」 美國亞太裔仇恨潮仍炙
2021/02/27 15:43
快訊！林書豪入籍台灣　取得中華民國護照
快訊！林書豪入籍台灣　取得中華民國護照
2020/08/19 20:27
NBA暴龍隊勇奪冠軍　台灣之光林書豪首座冠軍戒
NBA暴龍隊勇奪冠軍　台灣之光林書豪首座冠軍戒
2019/06/14 12:45

更新時間 : 2022-12-23 18:47 GMT+08:00

最受歡迎

【南市小內閣名單】不認除名涉貪陳凱凌 黃偉哲台中借將矢言簽廉政公約
【南市小內閣名單】不認除名涉貪陳凱凌 黃偉哲台中借將矢言簽廉政公約
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【必看亮點】《阿凡達2》台灣首週票房破億奪冠　73歲如何逆齡演出14歲、阿凡達雕像展在哪？
【必看亮點】《阿凡達2》台灣首週票房破億奪冠　73歲如何逆齡演出14歲、阿凡達雕像展在哪？
中國恐爆發「毀滅性的疫情浪潮」　WHO：宣布結束緊急狀態言之過早
中國恐爆發「毀滅性的疫情浪潮」　WHO：宣布結束緊急狀態言之過早
義美「生機‧生醫中心」22日落成 台灣副總統賴清德參觀「全球最長冷凍真空乾燥系統」
義美「生機‧生醫中心」22日落成 台灣副總統賴清德參觀「全球最長冷凍真空乾燥系統」
韓劇「財閥家的小兒子」收視破新高 僅次「夫妻的世界」網熱議劇情背後的真實故事
韓劇「財閥家的小兒子」收視破新高 僅次「夫妻的世界」網熱議劇情背後的真實故事
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
【完整名單】台灣桃園市長當選人張善政發布小內閣人事　王明鉅、蘇俊賓擔任副市長
【完整名單】台灣桃園市長當選人張善政發布小內閣人事　王明鉅、蘇俊賓擔任副市長
〈財經主筆室〉泰山經營權之爭如宮鬥大戲　龍邦泰山小股東都是受害者
〈財經主筆室〉泰山經營權之爭如宮鬥大戲　龍邦泰山小股東都是受害者
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰