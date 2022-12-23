2022富邦長春公開賽12/28-12/30台灣高爾夫俱樂部點燃戰火

台灣歷史最悠久的長春高球賽富邦長春公開賽， 去年底因為新冠疫情嚴峻被迫停辦一年，今年疫情終於撥雲見日， 富邦長春公開賽也將於12月28日至30日在百年球場台灣高爾夫俱 樂部(老淡水球場)重新點燃戰火。今年比賽將由98位長春組與超 級長春組選手以及6位業餘選手參賽，角逐350萬元總獎金(一般 長春300萬元；超級長春50萬元)。 上屆比賽延長驟死賽靠再見博蒂氣走陳志忠的老淡水名將呂文德， 今年也將尋求二連霸，同時也是個人第四座富邦長春公開賽冠軍。

多年來秉持「不只長春，更是傳承」宗旨， 富邦長春公開賽是台灣長春巡迴賽年終壓軸大賽，今年也預計於12 月26日舉行青少年傳承營，早上將由謝敏男、 盧建順與呂文德等長春老將、搭配中生代的王偉軒與陳宇茹等人， 與業餘小將們比賽互動；下午旅美好手潘政琮則將與謝敏男、 盧建順、呂文德共同與小將們座談交流， 進行老中青三代的高球經驗傳承。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦集團支持長春公開賽迄今已有20 年，是富邦贊助時間最長的高球賽事。在多年努力下， 富邦長春公開賽已成為亞洲年度高球盛事， 有助於台灣高球與國際接軌，更促進台灣高球的世代傳承。 除此之外，為台灣體壇傳承善盡力量之餘， 富邦也致力發揮企業影響力，帶動社會共同奔向綠色永續目標， 今年賽事獎盃亦以永續循環概念選材並進行設計： 長春賽冠軍獎盃以再生大理石為材質， 青少年冠軍獎盃使用水庫淤泥改質樂土製作， 而超級長春組冠軍獎盃則以退役材料(電線杆木橫擔)再利用製作而 成，象徵超級長春組65歲以上退而不休、 持續揮出精彩佳績的寓意。

長期以來在培養青少年選手方面不遺餘力的台灣國寶級長春名將謝敏 男則表示，台灣長春高爾夫巡迴賽20年前創立時， 就與富邦集團及富邦長春公開賽結下了不解之緣。 富邦與我當初都希望能把餅做大， 讓台灣的職業高球選手在年過半百後， 還能繼續在人生的另一個階段尋求自我突破。富邦長春公開賽經過2 0個年頭後不但屹立不搖， 也提供長春老將們一個絕佳的國際級表演舞台，更因為長期堅持「 不只長春、更是傳承」的賽事宗旨而開枝散葉。

選手方面，2016與2017年連續兩年稱霸富邦長春公開賽的常 勝名將呂文德，上屆比賽第三輪決賽急起直追、繳出全場最佳的68 桿，並以-5桿的總桿與陳志忠僵持不下。 延長驟死賽第一洞呂文德率先搶下小鳥， 氣走只打出平標準桿的陳志忠，獨得55萬元台幣冠軍獎金與當年個 人第六座冠軍。

今年TSPGA(台灣長春職業高爾夫協會)迄今為止舉辦的15場 比賽中，呂文德雖然只打了11場，但其中有10場都打進前五名， 包括三座冠軍與四次單獨或並列第二名，目前巡迴賽積分高居榜首。 近況絕佳的他將全力尋求衛冕， 並有機會拿下富邦長春公開賽的第四座冠軍。

出身新豐球場的林吉祥則是去年球季賞金榜的亞軍，本季15場比賽 他寫下難得的全勤紀錄，除了9月上旬在老爺北區熱血傳承賽掄元， 另外還有12場比賽都順利打進前十名，顯示這位昔日以「 新豐巨砲」外號名震高壇的老將寶刀未老， 是阻擋呂文德衛冕的勁敵之一。此外， 由於林吉祥本季積分僅落後領先的呂文德88分， 因此他也是呂文德尋求TSPGA台巡賽賞金王三連霸的「攔路虎」 。

TSPGA台巡賽去年積分排名前十的好手本屆比賽有九人與賽， 除了呂文德與林吉祥，還包括「二齒」鍾春興、「大鵬鳥」張澤鵬、 「鐵桿專家」謝錦昇與沙場老將汪德昌。此外， 今年大多時間在日本長春巡迴賽征戰並多次打進前五名的「蘆筍」 盧建順，也將與去年亞軍選手陳志忠共襄盛舉、 加入本次賽事角逐行列。

至於六位受邀的業餘選手則包括兩位旅美小將盧昕妤、陳季群、 兄弟檔陳霆宇與陳佑宇， 以及今年台青盃總賽冠軍葉佳胤與老淡水球場培訓選手陳瑋利。

目前就讀美國奧勒岡大學大三的盧昕妤，2018年在TLPGA建 大輪胎盃技驚四座地包辦職業業餘雙料冠軍；赴美就學後更上層樓， 今年美國NCAA太平洋12校聯盟女子高爾夫錦標賽更技壓世界業 餘排名第一的選手，勇奪個人賽冠軍，前途無可限量。

來自台南的陳季群則是中華高協國家隊員，去年曾在德州舉行的20 21年潘政琮青少年錦標賽中名列第五，是我國10位參賽者中唯一 獲頒獎盃的選手；陳霆宇與陳佑宇兄弟兩人揮桿一左一右， 之前在謝敏男老師主辦的「公雞帶小雞」比賽中表現搶眼； 至於新豐培訓的選手葉佳胤， 今年已經拿下仰德台青盃第四站與三花盃青少年高爾夫邀請賽A組的 冠軍，未來發展備受看好。

「2022富邦長春公開賽」12/27將由職業業餘配對賽暖身， 長春組將於12/28-12/30一連三天進行54洞比桿賽，由 78名選手與6名業餘選手競逐晉級後兩輪的50個名額； 超級長春組則在12/29-12/30由20名65歲以上的老將 展開為期兩天的36洞比桿賽。整場賽事獎金高達350萬元， 是台灣年度最高獎金的長春高球賽事。現場不收門票， 歡迎球迷踴躍前往老淡水現場為參賽選手加油打氣。