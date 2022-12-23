Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

新北市推動土石流自主防災社區　提升災害應變能力

By 台灣英文新聞
2022/12/23 17:22
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

新北市農業局持續推動土石流自主防災社區，目前已獲得水土保持局17處銅質社區認證及1處銀質認證。今年已辦理24場次自主防災社區兵棋推演及5場次自主防災社區實作演練，利用走入社區之防災教育來深化當地民眾對於土石流災害的認識。

汐止區長青里位於汐止區五指山，轄內有1條土石流潛勢溪流，今年長青里在翠柏新村老人安養中心辦理自主防災社區演練，更結合土石流災害、震災、火災等複合式災害演練，長青里長陳建興表示，配合農業局、消防局與社會局共同演練疏散與收容，再依不同災害所需擴增演習項目，擬定複合式災害演練腳本。如豪雨來臨前架設雨量筒以監控雨量、豪雨時巡查野溪水流情形、封橋封路；地震時就地趴下、掩護、穩住等；火災時用濕布摀口鼻、低姿態逃生等。在演練過程中特別安排部分錯誤行為的腳本，使里民於錯誤中學習，更能加深印象，像是地震時應該優先就地避難而不是慌亂向外逃、有民眾昏倒應先打電話給119而非打給里長等，使里民了解災害從發生到結束的處理流程並落實聯繫，在日後遇有類似災害發生時，能於第一時間內完成災害應變處置，減少災害造成的損失。新北市農業局今年也強化社區的設備，如：雨衣、雨鞋、手電筒與無線對講機等，供土石流避難編組成員使用，能使社區安全再加一層防護。

新北市農業局表示，新北市土石流自主防災社區已推動85里，希望持續推動將土石流自主防災社區完成覆蓋率達90%以上，透過不斷地走入社區宣導來強化社區的防災意識，市府及區公所在推動過程中與社區互相學習在地經驗，共同守護市民的生命財產安全。

新北市推動土石流自主防災社區　提升災害應變能力

照片來源：新北市政府農業局提供

新北市推動土石流自主防災社區　提升災害應變能力

照片來源：新北市政府農業局提供

更新時間 : 2022-12-23 18:47 GMT+08:00

最受歡迎

【南市小內閣名單】不認除名涉貪陳凱凌 黃偉哲台中借將矢言簽廉政公約
【南市小內閣名單】不認除名涉貪陳凱凌 黃偉哲台中借將矢言簽廉政公約
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【必看亮點】《阿凡達2》台灣首週票房破億奪冠　73歲如何逆齡演出14歲、阿凡達雕像展在哪？
【必看亮點】《阿凡達2》台灣首週票房破億奪冠　73歲如何逆齡演出14歲、阿凡達雕像展在哪？
中國恐爆發「毀滅性的疫情浪潮」　WHO：宣布結束緊急狀態言之過早
中國恐爆發「毀滅性的疫情浪潮」　WHO：宣布結束緊急狀態言之過早
義美「生機‧生醫中心」22日落成 台灣副總統賴清德參觀「全球最長冷凍真空乾燥系統」
義美「生機‧生醫中心」22日落成 台灣副總統賴清德參觀「全球最長冷凍真空乾燥系統」
韓劇「財閥家的小兒子」收視破新高 僅次「夫妻的世界」網熱議劇情背後的真實故事
韓劇「財閥家的小兒子」收視破新高 僅次「夫妻的世界」網熱議劇情背後的真實故事
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
【完整名單】台灣桃園市長當選人張善政發布小內閣人事　王明鉅、蘇俊賓擔任副市長
【完整名單】台灣桃園市長當選人張善政發布小內閣人事　王明鉅、蘇俊賓擔任副市長
〈財經主筆室〉泰山經營權之爭如宮鬥大戲　龍邦泰山小股東都是受害者
〈財經主筆室〉泰山經營權之爭如宮鬥大戲　龍邦泰山小股東都是受害者
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰