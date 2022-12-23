新北市推動土石流自主防災社區　提升災害應變能力

新北市農業局持續推動土石流自主防災社區， 目前已獲得水土保持局17處銅質社區認證及1處銀質認證。 今年已辦理24場次自主防災社區兵棋推演及5場次自主防災社區實 作演練， 利用走入社區之防災教育來深化當地民眾對於土石流災害的認識。

汐止區長青里位於汐止區五指山，轄內有1條土石流潛勢溪流， 今年長青里在翠柏新村老人安養中心辦理自主防災社區演練， 更結合土石流災害、震災、火災等複合式災害演練， 長青里長陳建興表示，配合農業局、 消防局與社會局共同演練疏散與收容， 再依不同災害所需擴增演習項目，擬定複合式災害演練腳本。 如豪雨來臨前架設雨量筒以監控雨量、豪雨時巡查野溪水流情形、 封橋封路；地震時就地趴下、掩護、穩住等；火災時用濕布摀口鼻、 低姿態逃生等。在演練過程中特別安排部分錯誤行為的腳本， 使里民於錯誤中學習，更能加深印象， 像是地震時應該優先就地避難而不是慌亂向外逃、 有民眾昏倒應先打電話給119而非打給里長等， 使里民了解災害從發生到結束的處理流程並落實聯繫， 在日後遇有類似災害發生時，能於第一時間內完成災害應變處置， 減少災害造成的損失。新北市農業局今年也強化社區的設備，如： 雨衣、雨鞋、手電筒與無線對講機等，供土石流避難編組成員使用， 能使社區安全再加一層防護。

新北市農業局表示，新北市土石流自主防災社區已推動85里， 希望持續推動將土石流自主防災社區完成覆蓋率達90%以上， 透過不斷地走入社區宣導來強化社區的防災意識， 市府及區公所在推動過程中與社區互相學習在地經驗， 共同守護市民的生命財產安全。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供