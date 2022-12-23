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集保結算所愛心捐血與義賣活動　展現社會共善理念

By 台灣英文新聞
2022/12/23 17:18
照片來源：集保結算所提供

照片來源：集保結算所提供

國內疫情雖漸趨緩，但是全台血液庫存量依舊偏低，為了協助解決血荒困境，集保結算所本於實踐利他共好的願景，於今（2022）年12月23日舉辦愛心捐血與義賣活動，並廣邀社區與同仁參與，展現社會共善的理念。

集保結算所朱漢強董事長表示，集保結算所長期關懷社區，積極回饋社會，落實推動ESG永續發展，連續13年舉辦愛心捐血活動，並每年捐贈1萬個血袋，同時附近公司員工與社區民眾也高度認同及熱烈響應，單日捐血量超過200袋，13年來已有近2,000人次熱情參與，累積捐血量達65萬CC，血袋捐贈累計金額更已超過新臺幣1千萬元，捐血中心每年均頒發年度特殊貢獻單位獎項，表揚集保結算所長期以來的捐血義行。

朱董事長為鼓勵同仁踴躍捐血，更逐層至辦公室宣傳本次捐血活動；另適逢耶誕節前夕，活動現場以耶誕布置點綴，全體人員均配戴耶誕裝飾，並準備精緻茶點，前來捐血的民眾，都感受到溫馨的佳節氛圍。

此外，集保結算所社團也同步發起愛心義賣及捐款活動，公司全體同仁都熱情參與，其中義賣活動並邀請唐氏症基金會、台灣肯納自閉症基金會、台北市自閉兒社會福利基金會、勝利身心障礙潛能發展中心、育成社會福利基金會等社福團體共同參與，所有義賣及愛心募款收入均全數捐給社福機構。

集保結算所將持續結合更多資源，以實際行動落實在地關懷，發揮大愛，傳遞溫暖，善盡企業社會責任，促進社會永續共好共榮。

更新時間 : 2022-12-23 18:46 GMT+08:00

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