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據點、機構甩起來 新北辦平甩觀摩　中華利仁阿嬤奪冠

By 台灣英文新聞
2022/12/23 17:15
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

為促進長輩的身心健康，新北市與梅門一氣流行養生學會合作，引進平甩功，做為動健康甩活力，並舉辦觀摩賽，邀請目前正在推動的據點和長照機構參加。今年92歲的蔡陳妙阿嬤和從小罹患小兒麻痺的劉儷美都來參加，並分享平甩的成效。比賽結果，中華利仁社會福利協會利人利己隊獲得金石獎，榮獲獎金7千元，長輩都超開心。

社會局長張錦麗表示，新北市老年人口已經67萬7千多人，占比16.98%，為了維繫並促進長輩的健康，新北推動社區動健康，包含揚生自癒力、菲特邦肌耐力、梅門甩活力、福智護身力、高智爾智慧力、碩觀心創力等多元服務。尤其在220家長照住宿型機構，長輩比較缺乏運動，藉由梅門培訓平甩功種子老師，並進場帶領實做，甚至連街友中途之家觀照園和重建中心都進去帶領練習。

社會局與梅門養生學會特別舉辦觀摩賽，梅門創辦人李鳳山師父帶領幹部到場評審。比賽結果，由中華利仁社會福利協會利人利己隊獲得金石獎，土城頂埔公托中心銀髮活力隊獲得迎光獎，中和世紀皇家關懷據點皇家隊獲得同心獎，取金銀銅諧音為名次。

今年63歲的劉儷美表示，她長期騎電動輪椅，手部都會痠麻，每到紅綠燈口停下來都要用力甩一甩才有辦法繼續騎下去，自從練了平甩功後，每天勤練至少30分鐘，現在手部已不會痠麻了。 92歲的蔡陳妙阿嬤每天到中華利仁關懷據點，她會到廚房幫忙共餐切菜服務，她說在據點跟著老師練平甩功，不僅手腳變靈活，同伴說氣色也變好了。

更新時間 : 2022-12-23 18:46 GMT+08:00

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