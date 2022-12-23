據點、機構甩起來 新北辦平甩觀摩　中華利仁阿嬤奪冠

為促進長輩的身心健康， 新北市與梅門一氣流行養生學會合作，引進平甩功， 做為動健康甩活力，並舉辦觀摩賽， 邀請目前正在推動的據點和長照機構參加。 今年92歲的蔡陳妙阿嬤和從小罹患小兒麻痺的劉儷美都來參加， 並分享平甩的成效。比賽結果， 中華利仁社會福利協會利人利己隊獲得金石獎，榮獲獎金7千元， 長輩都超開心。

社會局長張錦麗表示，新北市老年人口已經67萬7千多人， 占比16.98%，為了維繫並促進長輩的健康， 新北推動社區動健康，包含揚生自癒力、菲特邦肌耐力、 梅門甩活力、福智護身力、高智爾智慧力、碩觀心創力等多元服務。 尤其在220家長照住宿型機構，長輩比較缺乏運動， 藉由梅門培訓平甩功種子老師，並進場帶領實做， 甚至連街友中途之家觀照園和重建中心都進去帶領練習。

社會局與梅門養生學會特別舉辦觀摩賽， 梅門創辦人李鳳山師父帶領幹部到場評審。比賽結果， 由中華利仁社會福利協會利人利己隊獲得金石獎， 土城頂埔公托中心銀髮活力隊獲得迎光獎， 中和世紀皇家關懷據點皇家隊獲得同心獎，取金銀銅諧音為名次。

今年63歲的劉儷美表示，她長期騎電動輪椅，手部都會痠麻， 每到紅綠燈口停下來都要用力甩一甩才有辦法繼續騎下去， 自從練了平甩功後，每天勤練至少30分鐘， 現在手部已不會痠麻了。 92歲的蔡陳妙阿嬤每天到中華利仁關懷據點， 她會到廚房幫忙共餐切菜服務，她說在據點跟著老師練平甩功， 不僅手腳變靈活，同伴說氣色也變好了。