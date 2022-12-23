新北總統教育獎5位得主克服困難　讓生命的尊嚴與價值發光發熱

教育部總統教育獎已邁入第22個年頭， 近年來新北市持續關懷訪視居住在新北市或在新北市就學的78位得 獎者後續發展。今(2022)年迄今共關懷約10位得獎者， 感佩他們對生命的熱情及面對挫折不斷奮鬥的態度， 並給予支持與協助。

羅聖皓現就讀亞東科大行銷系，2014年就讀中山國小六年級時 獲總統教育獎，幼時因腦性麻痺導致肌肉萎縮，雙腳行動不便， 但他不僅勤於舉啞鈴復健減緩退化，更積極準備書記官考試， 隨身攜帶法典翻閱。他感謝求學階段新北市師生溫暖的支持， 為回饋國家社會，希望未來能成為檢察官維護校園及社會正義。

林品含現就讀臺大生物產業傳播暨發展學系，2016年就讀新埔國 中三年級時獲得總統教育獎，曾因急性骨髓性白血病性命垂危， 在母親和親友、醫護人員的陪伴下她住院數個月換髓活下來， 她更積極珍惜生命努力學習，一路從北一女畢業後考上臺大， 現在的她最想幫助病友、鼓勵所有學弟妹堅持不放棄， 活出生命的價值。

2005年就讀崇光女中獲得總統教育獎的陳芯瑤， 曾因眼癌而失去一隻眼睛，但熱愛藝術的她持續努力， 自臺藝大工藝設計系畢業後創立Dodo工作室， 創作出精巧獨創的生活陶瓷器皿，廣受歡迎。樂觀的她說， 阻力也是助力，學會跟自己有限的視力相處，也感恩自己所擁有的， 祈願把幸福送給更多罕見疾病病友。

2007年就讀直潭國小時獲得總統教育獎的黃瀅芝， 因罹患先天性肌肉失養萎縮症，只能依靠輪椅移動， 身體萎縮使雙手無法使力，僅能依靠腳的動作過生活， 勤學的她跟照顧她的外籍朋友練習說英文，自學有成，不僅擔任20 18亞太區於新北市舉辦的地板滾球公開賽英文司儀， 今年更成為國際地板滾球大賽的國手兼旅途翻譯， 目前她以居家辦公的方式擔任企劃等業務工作，她謙虛地說， 自己能回報給家人和社會的就是照顧好自己， 發揮最大的效能不讓別人擔心。

另一位也在2007年獲得總統教育獎的安康高中學生涂皜穎， 是唯一榮獲總統教育獎優秀現役亞運選手， 雖然他以國標舞競技在國內外獲獎無數， 難能可貴的是能兼顧學業表現， 自臺科大電子系畢業後取得臺北商業大學企管碩士， 更自學法式甜點成為專業甜點師受邀到海外授課， 目前正籌備開設甜點工作室中。 一路相伴相挺的母親和他也持續推廣運動舞蹈， 結合健康與藝術促進更美好的社會生活。

教育局長張明文表示，新北教育是親師生共同成長的大家庭， 感恩孩子的家長為了孩子無悔付出， 教育局和學校師長也將持續努力無私付出， 陪伴面對困境仍懷抱希望、奮鬥不懈的孩子， 全力支持為了夢想投入青春的學子。

涂皜穎展現國標舞曼妙舞姿。(照片來源：新北市教育局提供)

羅聖皓(左1)向總統教育獎訪視委員說明近況。(照片來源：新北市教育局提供)