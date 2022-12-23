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北一女樂儀旗隊將代表台灣參與美國玫瑰花車遊行　文總致贈精美禮物打氣

➤北一女樂儀旗隊成立至今63年，如今是睽違18年後再度獲得玫瑰花車遊行主辦單位邀約，135名師生下週將出發赴美，參與加州2023玫瑰花車遊行。➤過去華航參加這個活動多年，曾28次獲得國際花車獎，本屆因故未參加，來自台北市立第一女子高級中學的樂儀旗隊接棒，成為本屆玫瑰花車遊行的唯一台灣代表。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/23 17:41
北一女樂儀旗隊受邀於美國加州登場的玫瑰花車大遊行演出，將於27日啟程，文總於行前贈送師生特製的行李吊牌及徽章等小物。（文總提供）中央社1...

北一女樂儀旗隊受邀於美國加州登場的玫瑰花車大遊行演出，將於27日啟程，文總於行前贈送師生特製的行李吊牌及徽章等小物。（文總提供）中央社1...

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）北一女樂儀旗隊受邀於美國加州登場的玫瑰花車大遊行演出，將於27日啟程。文總於行前贈送師生特製的行李廂束帶、行李吊牌及徽章等小物，為「台灣代表隊」加油打氣。

北一女樂儀旗隊將代表台灣參與美國玫瑰花車遊行　文總致贈精美禮物打氣

北一女樂儀旗隊受邀於美國加州登場的玫瑰花車大遊行演出，將於27日啟程，文總於行前贈送師生特製的行李吊牌及徽章等小物。（文總提供）中央社

北一女樂儀旗隊成立至今63年，如今是睽違18年後再度獲得玫瑰花車遊行主辦單位邀約，135名師生下週將出發赴美，參加2023帕莎蒂娜玫瑰花車遊行。總統蔡英文11月曾於總統府內授旗北一女樂儀旗隊，感謝學生將以演出讓世界看見台灣。

中華文化總會此次擔任北一女赴美展演計畫協辦單位，文總祕書長李厚慶日前將特製的行李廂束帶、行李吊牌及徽章等小物送到北一女給師生。

李厚慶今天透過新聞稿表示，北一女樂儀旗隊這次赴美表演是台灣唯一參與的單位，不僅觀眾能欣賞學生們的精湛演出，更讓台灣在這樣的國際盛會中被看見，是十足的「台灣代表隊」，象徵台美關係友好、互動越來越密切，透過演出曲目安排，也將彰顯台灣在國際社會中守護和平穩定的努力。

中央社引述李厚慶表示，文總行前贈送的小禮物，是希望這些小小的心意成為給學生們最誠摯的祝福，在長途的旅程上能夠平安順利、演出成功，留下美好的經驗和回憶。

美國元旦盛會: 2023年玫瑰花車遊行，這次登場的台灣隊是北一女樂儀旗隊，全隊125人將在1月2日清晨踏上遊行路線，根據預報當天氣溫在攝氏10度以下。

洛杉磯近郊巴沙迪納（Pasadena）的玫瑰花車遊行（Rose Parade）邁入第134屆。這項活動是美國元旦的重要盛會，除了全美轉播，每年吸引數十萬觀眾到場。

今年活動安排在1月2日舉行，因為1月1日適逢星期天，大會從100多年前就立下避開星期天的傳統。1月2日早晨有大型花車、樂儀旗隊、馬術隊的遊行，下午是一場賓州州立大學對上猶他大學的美式足球賽。

巴沙迪納市長高爾多（Victor Gordo）與主辦單位12月15日舉行記者會，說明這次活動的安全規定，也提醒參加的民眾要注意保暖。根據預報，當天早晨溫度在攝氏10度以下。

按照往例，前一天晚上10時開始，遊行路線科羅拉多大道（Colorado Boulevard）進入交通管制，沿路都有民眾搭帳棚，搬來棉被，自備座椅甚至床墊，徹夜露宿只為了搶占最佳位置。

主辦單位與官員提醒民眾多穿衣物保暖之外，也要求注意生火取暖時的安全，過去經常發生餘燼傷人的意外。

2022年初的玫瑰花車遊行是COVID-19疫情以來首次恢復辦理，規定觀眾戴口罩、出示陰性證明；約2週後的2023年玫瑰花車遊行，則僅是「建議」戴口罩，沒有強制的防疫規定。

加州解除口罩令超過1年，可以預料，到時候北一女樂儀旗隊踏上遊行路線時，道路兩旁觀眾大多數都沒戴口罩。

台灣中央社於美西時間16日報導，過去華航參加這個活動多年，曾28次獲得國際花車獎，但本屆因故沒有參加，來自台北市立第一女子高級中學的樂儀旗隊接棒，成為本屆玫瑰花車遊行的唯一台灣代表。

根據大會提供的資料，北一女樂儀旗隊共有125人參與演出，樂隊51人、儀隊和旗隊74人，其中銅管樂器25人、木管樂器17人、打擊樂器9人。

這是北一女歷年來第3次參加玫瑰花車遊行，過去在1996年、2005年曾經參與，這次是暌違18年再度登場。

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