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南韓解除室內口罩配戴規定出爐　當局開出四條件並將階段性放寬

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/23 17:01
南韓防疫當局開出四項條件，往後將階段性放寬室內配戴口罩規定（圖／美聯社）

南韓防疫當局開出四項條件，往後將階段性放寬室內配戴口罩規定（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓防疫當局今(23）日表示，往後將階段性地解除室內配戴口罩的規定，由強制性轉為自主性配戴，前提是須符合當局所提出的幾項條件。

根據韓聯社報導，南韓中央防疫對策本部今日於會議上宣布，新冠肺炎目前正處於第7波大流行，只要疫情尖峰過去，每日確診人數、重症患者、和死亡人數有減少趨勢，將會視情況階段性調整口罩配戴措施。

據悉南韓防疫當局所提出的條件共有四項，只要以下四項有兩項符合，將討論實施第一階段放寬。亦即:

(1)每週確診者連續兩週以上減少;

(2)每週新增重者患者較前一週少，且每週死亡率低於0.1%;

(3)四週內重症監護床位可用率超過50%;

(4) 高齡者冬季追加接種率達50%，高風險設施族群達60%以上。

以目前數據來看，只有死亡率0.08%及可用重症床位68.7%符合條件，但當局表示這四項僅為參考指標，並非絕對判斷標準。

南韓當局表示，第一階段調整中，將改為「建議」配戴口罩，而非義務性，但為了保護高危險族群，將會維持醫療設施、藥局、療養院等高風險福利設施、及大眾交通工具內的配戴義務。

新型病毒BN.1在南韓擴散中，重複感染率上升，南韓當局對於放寬時間點判斷也較保守。當局表示，預計明年一月份將出現疫情流行高峰，且在疫情高峰後還須觀察2週左右，因此第一階段解除的時間預計最早可能是在一月底，但以目前的狀況還很難說明。
南韓
疫情
室內口罩配戴規定
防疫

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