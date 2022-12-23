禽流感燒進中台灣　彰化縣逾3.1萬隻家禽遭撲殺

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）動植物防疫檢疫局表示，據家畜衛生試驗所通知，彰化縣內的土雞場、番鴨場和肉鵝場爆發H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感，防疫人員22日完成該5場禽場撲殺清場及消毒工作，總計撲殺2萬8911隻土雞、839隻肉鴨及2015隻肉鵝。

防檢局22日說明，12月16日分獲竹塘鄉2場土雞場、二林鎮1場土雞場主動通報其場內雞隻有異常死亡情形，經進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，20日經家衛所確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒；另竹塘鄉1場肉鴨場及埔心鄉1場肉鵝場由動防所執行主動採樣監測，21日經家衛所確認為H5N1亞型高病原性禽流感病毒。

依標準作業程序，彰化縣動物防疫所(防疫所)執行紅羽土雞7,775隻（6週齡）、黑羽土雞11,257隻（6週齡）及皇金雞9,879隻（6週齡）、土番鴨839隻（10週齡）、肉鵝2,015隻（6週齡）計5場撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。



防檢局22日說明，此波全球H5N1亞型HPAI疫情十分嚴峻，我國候鳥路徑上游國家(韓國與日本)今年10月起再次發生HPAI疫情，其中韓國(10月17日至今日)已有48禽場確診H5N1亞型HPAI(b分支)，日本(10月28日至今日)已有57禽場確診H5N1亞型HPAI(均為b分支)。臺灣目前進入候(野)鳥來臺度冬主要季節，透過候鳥遷徙將新興禽流感病毒傳入我國禽場風險升高。



防檢局指出，近期氣溫偏低且早晚溫差大，易造成禽隻緊迫，國內禽流感疫情有升溫趨勢，防疫機關已啟動各項防控措施包含：一、加強禽場主動監測數量；二、擴大案例場監測範圍；三、強化高風險場域(理貨場、家禽批發市場、集籠場及近3年案例禽場)清潔消毒；四、產業團體督導所屬會員執行鄰近高風險之禽場清潔消毒；五、動物防疫機關增強稽查運禽(蛋)、化製車輛清潔消毒的力度。另外，也透過畜政單位要求飼料及運蛋業者，加強車輛或蛋箱清潔消毒，以全力防堵疫情擴大。



防檢局籲請各直轄市、縣（市）政府依「動物運輸車輛及裝載箱籠清洗消毒措施」及所公告之「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」，督導所轄養禽相關業者自主落實人車門禁管制、人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）器具等進出消毒及禽舍防鳥設施等，期透過軟硬體生物安全措施之同步強化及操作，方能有效避免禽流動感透過不同媒介傳播，並降低新病毒入侵及散播風險。