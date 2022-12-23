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12/23台灣增19,073例COVID-19：18,965例本土、108例境外移入、40例死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/23 14:18
指揮中心提供

指揮中心提供

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增19,073例COVID-19確定病例，分別為18,965例本土個案及108例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。

指揮中心表示，今日新增之18,965例本土病例，為8,550例男性、10,394例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(3,850例)，臺中市(2,451例)，桃園市(2,230例)，臺北市(2,125例)，高雄市(2,003例)，臺南市(1,558例)。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為24例男性、16例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月27日至12月20日，死亡日期介於12月13日至12月20日。

12/23台灣增19,073例COVID-19：18,965例本土、108例境外移入、40例死亡12/23台灣增19,073例COVID-19：18,965例本土、108例境外移入、40例死亡

指揮中心說明，今日新增108例境外移入個案中，為49例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自香港(5例)，中國(4例)，韓國(2例)，日本、美國、泰國、越南及德國(各1例)，另92例感染國家為調查中。入境日期介於今年10月1日至12月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,663,616例確診，分別為39,246例境外移入、8,624,316例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計15,039例COVID-19死亡病例，其中15,022例本土，另17例為境外移入。

12/23台灣增19,073例COVID-19：18,965例本土、108例境外移入、40例死亡
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更新時間 : 2022-12-23 15:43 GMT+08:00

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