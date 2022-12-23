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英國大律師能否為黎智英辯護？傳中國拍板對香港國安法釋法

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/23 14:48
北京當局傳將對香港國安法進行釋法，以釐清香港壹傳媒集團創辦人黎智英是否能聘用英國大律師為其辯護。（圖／中央社）

北京當局傳將對香港國安法進行釋法，以釐清香港壹傳媒集團創辦人黎智英是否能聘用英國大律師為其辯護。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）香港壹傳媒集團創辦人黎智英被獲准聘英國御用大律師，為其抗辯被控違反《香港國安法》的官司，北京已決定對此進行釋法，外界解讀意在落實20大報告所提「完善特別行政區司法制度和法律體系」，確保落實國安法的要求。

黎智英遭香港當局以涉嫌勾結外國勢力等為由，被控違反港區國安法。黎智英先前獲原訟庭批准，聘用英國御用大律師歐文（Tim Owen）代表抗辯。今年11月，律政司兩度提出上訴被予以駁回，更被判須支付兩案訟費共85.5萬港幣。

香港行政長官李家超遂在該月底向北京中央提議，由中國全國人大常委會就國安法第65條作出解釋，釐清沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師，能否以任何形式參與處理危害國安案件的工作。

星島日報報導，傳北京中央已決定釋法，且釋法範圍擴大，即不限於在香港無全面執業資格的海外律師，是否可參與國安案件的問題。然而因需時間研究釋法內容，預料本（12）月27日舉行的全國人大常委會，不會納入相關議題，但北京當局會適當時處理。

消息人士指出，自香港回歸以來，人大常委會透過多次釋法，完善香港法律體系。此番，海外律師相關爭議涉及國安法和《基本法》，確有釋法的合理性和正當性。

建制派進一步指出，本京當局有意趁機全面檢討《國安法》實施兩年來的問題。

報導也引述全國僑聯副主席盧文端提出，中國領導人習近平於20大報告提出，「落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制……完善特別行政區司法制度和法律體系」，此番正好落實20大報告的要求。

中國法律學者夏引業先前就曾公開表示，本案涉及國安法與《基本法》條文有衝突，香港三級法院依《基本法》的指引適用本地法例，允准黎智英聘任外國律師，但未充分顧及國安法。由人大釋法，有助消除與規避衝突，也是建立解釋裁決機制，回應港方的法律關切。

星島日報今天在一篇政論文章中表示，經過一番討論，北京中央已拍板釋法，而且釋法範圍可能較行政長官的建議更廣。

文章表示，北京方面需要時間研究釋法內容，預料本月27日舉行的人大常委會不會討論相關議程。

文章引述消息人士說，香港回歸以來，人大常委會進行過多次釋法，這些釋法完善了香港的法律體系，這次有關海外律師的爭議，涉及國安法和基本法，完全有釋法的合理性和正當性。

文章並引述建制派人士估計，這次人大常委會釋法，不會只處理李家超提出的「在香港無全面執業資格的海外律師」的問題，而是趁機全面檢討國安法實施兩年來的問題。

相關人士說，中共20大報告提及，中共總書記習近平提出要「落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制……完善特別行政區司法制度和法律體系」，這次正好趁機落實20大報告中這些要求。
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2022/11/30 10:25

更新時間 : 2022-12-23 15:43 GMT+08:00

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