英國大律師能否為黎智英辯護？傳中國拍板對香港國安法釋法

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）香港壹傳媒集團創辦人黎智英被獲准聘英國御用大律師，為其抗辯被控違反《香港國安法》的官司，北京已決定對此進行釋法，外界解讀意在落實20大報告所提「完善特別行政區司法制度和法律體系」，確保落實國安法的要求。

黎智英遭香港當局以涉嫌勾結外國勢力等為由，被控違反港區國安法。黎智英先前獲原訟庭批准，聘用英國御用大律師歐文（Tim Owen）代表抗辯。今年11月，律政司兩度提出上訴被予以駁回，更被判須支付兩案訟費共85.5萬港幣。

香港行政長官李家超遂在該月底向北京中央提議，由中國全國人大常委會就國安法第65條作出解釋，釐清沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師，能否以任何形式參與處理危害國安案件的工作。

星島日報報導，傳北京中央已決定釋法，且釋法範圍擴大，即不限於在香港無全面執業資格的海外律師，是否可參與國安案件的問題。然而因需時間研究釋法內容，預料本（12）月27日舉行的全國人大常委會，不會納入相關議題，但北京當局會適當時處理。

消息人士指出，自香港回歸以來，人大常委會透過多次釋法，完善香港法律體系。此番，海外律師相關爭議涉及國安法和《基本法》，確有釋法的合理性和正當性。

建制派進一步指出，本京當局有意趁機全面檢討《國安法》實施兩年來的問題。

報導也引述全國僑聯副主席盧文端提出，中國領導人習近平於20大報告提出，「落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制……完善特別行政區司法制度和法律體系」，此番正好落實20大報告的要求。

中國法律學者夏引業先前就曾公開表示，本案涉及國安法與《基本法》條文有衝突，香港三級法院依《基本法》的指引適用本地法例，允准黎智英聘任外國律師，但未充分顧及國安法。由人大釋法，有助消除與規避衝突，也是建立解釋裁決機制，回應港方的法律關切。

星島日報今天在一篇政論文章中表示，經過一番討論，北京中央已拍板釋法，而且釋法範圍可能較行政長官的建議更廣。

文章表示，北京方面需要時間研究釋法內容，預料本月27日舉行的人大常委會不會討論相關議程。

文章引述消息人士說，香港回歸以來，人大常委會進行過多次釋法，這些釋法完善了香港的法律體系，這次有關海外律師的爭議，涉及國安法和基本法，完全有釋法的合理性和正當性。

文章並引述建制派人士估計，這次人大常委會釋法，不會只處理李家超提出的「在香港無全面執業資格的海外律師」的問題，而是趁機全面檢討國安法實施兩年來的問題。

相關人士說，中共20大報告提及，中共總書記習近平提出要「落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制……完善特別行政區司法制度和法律體系」，這次正好趁機落實20大報告中這些要求。