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不只音源收入 連廣告費也被坑！南韓歌手李昇基對公司4高層提告

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/23 12:19
李昇基被經紀公司Hook娛樂壓榨18年，不從未收到音源收入，連廣告費10%都進了公司高層口袋（圖／李昇基IG @leeseunggi.of...

李昇基被經紀公司Hook娛樂壓榨18年，不從未收到音源收入，連廣告費10%都進了公司高層口袋（圖／李昇基IG @leeseunggi.of...

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）李昇基近期自曝，出道至今被經紀公司Hook娛樂壓榨18年，18年來音源收入全被放進了公司的口袋，近日更發現不只音源收入，連廣告代言費也遭坑。

22日李昇基方面透露，李昇基一直以來以為公司所謂的10%「廣告代理手續費」是向廣告公司支付，但最近收到了舉報，那10%的手續費實際上是進了公司高層的口袋裡。因此李昇基22日上午已向首爾中央地方檢察廳提出訴狀，將提告Hook代表全真英及3名現任高層理事。

李昇基代理律師表示，Hook娛樂隱瞞李昇基的實際收益，且遲遲未結算，因此將依「特定經濟犯罪加重處罰」等相關條例，以業務貪汙、詐欺等罪嫌提告。

代理律師亦表示，雙方從未針對歌曲收入的最終清算金額達成共識，但Hook娛樂先是於16日時匯了6億3千萬韓元的歌曲收入、代言費及逾期利息，在同天又單方面匯了48億1千萬韓元給李昇基，還向他提起「債務不存在」訴訟，而李昇基還是透過媒體才得知。

Hook娛樂在16日時單方面宣稱已將欠款還清，與李昇基之間的債務已不存在。李昇基當時表示，他不清楚50億韓元是以什麼樣的根據所計算出來的，並表示，他並不是為了錢才對Hook娛樂提告，而是希望一個人以汗水所付出的價值，能不被他人的貪婪不當利用，他會繼續提告到底。他也說道，他會將已收到的50億扣除律師費後全額捐出，未來不論收到多少未結算金額，他也將會全數捐出。

李昇基目前所拿回的錢，與他所認知應得的收入有著很大的差異，他之後也將會繼續追討他所應得的。律師也表示，會將盡力揭發真相，希望不會再有類似受害者。
南韓
李昇基
Hook娛樂
提告

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更新時間 : 2022-12-23 12:41 GMT+08:00

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