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林奕華明年2月出任台北市副市長　大安區立委不需補選

➤林奕華說，已徵得蔣萬安同意，待手邊各項重要工作告一段落後，於明年(2023年) 2月再轉換至市府服務。➤由於林奕華明年2月以後才請辭立委，因剩餘的立委任期不足1年，依法不須再舉行立委補選。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/23 11:58
立法委員林奕華,  上午向媒體說明延後上任北市副市長的考量 (官方臉書) 

立法委員林奕華,  上午向媒體說明延後上任北市副市長的考量 (官方臉書) 

延伸閱讀: 【完整名單】台北市準市長蔣萬安小內閣第4波~~林奕華接副市長、俞振華掌研考會

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北市長當選人蔣萬安今天（23日) 發布新一波小內閣人事，競總總幹事、立委林奕華將接副市長，林奕華說，已徵得蔣萬安同意，待手邊各項重要工作告一段落後，於明年2月再轉換至市府服務。

中央社報導，由於林奕華明年2月以後才請辭立委，因剩餘的立委任期不足1年，依法不須再舉行立委補選。

蔣萬安辦公室今天以新聞稿發布第4波小內閣人事，包含副市長林奕華、副秘書長王秋冬、體育局長王泓翔、產發局長陳俊安、研考會主委俞振華，代理衛生局長陳正誠，原民會主委巴干．巴萬及客委會主委徐世勳則留任。

林奕華隨後透過臉書影片(如下) 與新聞稿表示，很感謝蔣市長選後多次徵詢她，邀請她一同為台北市民服務。

她經過慎重考慮，決定未來協助蔣萬安一起建設台北、推動市政、服務市民；她更允諾未來會繼續秉持腳踏實地、認真服務的精神，加倍努力推動市政。

林奕華坦言，答應接任副市長一職考慮甚多，尤其目前正值立法院預算會期，監督預算的工作尚未完成，另外，各界關切的「氣候變遷因應法」、「菸害防制法」等重大法案也還在進行中，她的服務處與國會辦公室仍有眾多服務案件在持續處理，種種因素讓她無法答應立刻接任副市長工作。

林奕華表示，她已徵得蔣萬安同意，待手邊各項重要工作告一段落後，於明年2月再轉換至市府服務。而她的大安區服務處不會關門，將轉為國民黨立委曾銘宗服務處，團隊成員也會繼續為大安區民眾服務。

對於林奕華決定待明年2月才要就任北市副市長，戰鬥藍發起人趙少康在受訪時則說，因為目前已有北市第3選區、南投立委需要補選，所以林奕華做出此決定，可能是擔憂帶給民眾困擾；前立委李永萍過去被聘為北市文化局長，也是延遲到任，所以這是有前例可循的。

林奕華明年2月出任台北市副市長　大安區立委不需補選

【完整名單】台北市準市長蔣萬安小內閣第4波~~林奕華接副市長、俞振華掌研考會
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更新時間 : 2022-12-23 12:41 GMT+08:00

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