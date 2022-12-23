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網傳中國官方文件披露20日內共2.48億人確診、12種Omicron變異株橫行境內

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/23 11:45
據網路上流傳的「衛健委會議紀要」顯示，有12種Omicron變異株橫行於中國各地。（圖／美聯社）

據網路上流傳的「衛健委會議紀要」顯示，有12種Omicron變異株橫行於中國各地。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）新冠肺炎肆虐中國，根據健康數據分析公司Airfinity估計，中國每日有超過5000人死於新冠肺炎，這與中國官方每日數千人的數據形成鮮明對比。此外，病例激增也增加病毒變種的風險，據網路上流傳的「衛健委會議紀要」顯示，有12種Omicron變異株橫行於中國各地，中國未來的疫情發展著實令國際堪憂。

延伸閱讀：中國恐爆發「毀滅性的疫情浪潮」　WHO：宣布結束緊急狀態言之過早

根據中國官方22日數據顯示，21日新增2966位確診病例，無新增死亡人數，但總部位於英國的健康數據分析公司Airfinity，以中國各省的數據為基礎建立模型後卻得出中國每日有逾100萬例新增確診、5000例死亡，兩者數據相差甚遠。

路透社報導，健康數據分析公司Airfinity表示，根據死亡風險分析結果，以中國目前疫情研判，將有130萬至210萬人死於這波疫情。而疫情的高峰將落在兩個時間點，分別為1月中旬每日新增確診達370 萬人，以及3月份的每日420萬例新增感染病例。

分析也顯示，目前以北京和廣東的病例增長最快。

不過在截稿前，中國官方未針對該篇新聞做出任何回應。

衛健委會議紀要：12月1至20日　2.48億人確診

另外，根據自由亞洲電台報導，中國社交媒體自22日起便流傳一份「中國國家衛健委會議紀要」，披露12月20日單日，新增感染人數就達到3700萬人，且12月1日至20日累計感染新冠病毒人數，已達2.48億，佔總人口17.65%。而中國官方針對這份內部文件作出否認。

這份網上流傳的「中國國家衛健委會議紀要」中提到，中國國家衛健委主任馬曉偉於內部會議上表示，隨著全國防疫措施進一步調整，加上春運和春節期間人群大規模流動，可預見更多地方疫情將快速上升，尤其農村醫療資源匱乏，慢性病的老年人多，一旦感染快速蔓延，局面將更為嚴峻。

北京、四川疫情嚴峻　感染率已超過50%

會議紀要顯示，中國31個省級行政區中，北京、四川疫情分居第1、2名，累計感染率均已超過50%；介於20%至50%者依序為天津、湖北、河南、湖南、安徽、甘肅和河北。

紀要指出，估算20日單日新增感染人數為3699.64萬人，佔總人口的2.62%，且較19日、18日持續上升。

按省區排名，前5名依序是四川、安徽、湖北、上海和湖南。若按城市排名，前4名依序是成都、蘭州、合肥和上海。

若依累計感染人數排序，超過2000萬人的省區依序為四川、河南、湖北；1000萬至2000萬人者依序為湖南、河北、廣東、北京、安徽、山東。累計感染超過500萬人的城市依序為北京、成都、武漢、天津、鄭州和重慶。

有效序列共發現12種Omicron變異株

紀要提到，12月1日以來，中國19個省區累計報告1100例感染者基因組，有效序列共發現12種Omicron變異株，主要流行的病毒株是BA.5.2、BF.7和BM.7。其中，北京、黑龍江、貴州和新疆的BF.7占比高，其他省區則以BA.5.2為主。

談及新一波新冠肺炎疫情席捲中國，醫院持續人滿為患的情況，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於日內瓦每週例行記者會上說，他「非常關注中國不斷變化的局勢」。

他呼籲中國提供有關疾病嚴重程度、住院情況和加強照護要求等具體數據。

WHO高級官員透露，由於中國病例激增，官方可能難以統計感染人數。

網傳中國官方文件披露20日內共2.48億人確診、12種Omicron變異株橫行境內
中國疫情

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