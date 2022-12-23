〈時評〉台灣兵役延長案　應先檢討軍中文化

民進黨政府目前正準備延長義務役男的服役時間， 但目前正遭受訓練內容沒有變革的阻力與批評， 遲遲不敢對外正式宣布；然而，除了要檢討義務役外， 其實志願役也應一併改革，並且正視軍中文化問題， 才能避免國軍人才一再流失。

台灣義務役男的兵期，從原本的兩年逐漸縮短到四個月， 其中一項背景因素是希望能增加志願役的比率， 希望透過志願役長期的專業訓練，真正發揮戰力， 而不是像志願役才剛訓練完就準備退伍。

如今，因為志願役召募情況不如預期，再加上時間一到， 紛紛申請退伍，國軍留不住人才，才會出現戰力不足的困境。

先談談義務役部分，保家衛國是大家共同的責任，沒有人會逃避， 問題是待在軍中的這段期間，不論是現在四個月或是過去的一、 兩年的役期，役男只會覺得是浪費時間。會造成這種普遍心理， 因為訓練內部單調、乏味、千變一律，而且總是在站衛兵、拔草、 打掃營區和裝備保養，加上薪資低廉， 社會各界才會覺得不論是四個月或一年的役期， 只是虛耗更多青春歲月。

這也是目前在拍板決定延長義務役的役期後， 府院高層希望國防部能再進一步改革之處，以免情況會和過去一樣， 否則役男在部隊的時間愈久，民怨只會愈深。

再看看志願役方面，目前服役初期的薪水大約三到四萬元， 已經比基本工資高出許多，而且吃、住都是政府埋單， 可以存到不少錢，這是軍方最常訴求的重點之一， 卻也因此有不少志願役的軍士官，過著數饅頭存錢的日子， 等到時間一到，立刻申請退伍，真正為了保家衛國而從軍的年輕人， 恐怕不多。

不僅如此，由於國軍在台灣的社會地位不高， 甚至任何行為都會被放大檢視， 加上許多人都是為了解決家裡經濟問題而投身軍旅， 所以往往不適應軍隊生活，過了幾年，經濟環境改善後， 往往選擇離退，不願再留在軍中。

再看看最近發生的一個例子， 美國西點軍校畢業的中校洪琬婷服役已滿十五年， 差不再過五年就可領終身俸，卻於日前申請退伍， 主要是在美國求學和訓練後，回台無法適應封閉的軍中體系。

志願役的離職潮，不光只是錢的問題，更多是軍隊思想保守， 讓一些有理想抱負又有創意力的年輕人，難以在這種文化下生存， 只好轉換跑道退伍，這是國軍長久以來的最大問題。

因此，兵役延長案絕對不是光延長義務役的服役年限， 包括薪資待遇、訓練內容，以及志願役的情況， 還有軍中的文化體系，都應該一起改革， 才能有效解決兵力不足的問題。