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〈時評〉台灣兵役延長案　應先檢討軍中文化

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2022/12/23 14:29
你可能會忘記初戀（或根本沒有初戀），但絕對不會忘記人生第一次「初練」——入伍訓！(圖與文: <a hre...

你可能會忘記初戀（或根本沒有初戀），但絕對不會忘記人生第一次「初練」——入伍訓！(圖與文:  國防部發言人

民進黨政府目前正準備延長義務役男的服役時間，但目前正遭受訓練內容沒有變革的阻力與批評，遲遲不敢對外正式宣布；然而，除了要檢討義務役外，其實志願役也應一併改革，並且正視軍中文化問題，才能避免國軍人才一再流失。

台灣義務役男的兵期，從原本的兩年逐漸縮短到四個月，其中一項背景因素是希望能增加志願役的比率，希望透過志願役長期的專業訓練，真正發揮戰力，而不是像志願役才剛訓練完就準備退伍。

如今，因為志願役召募情況不如預期，再加上時間一到，紛紛申請退伍，國軍留不住人才，才會出現戰力不足的困境。

先談談義務役部分，保家衛國是大家共同的責任，沒有人會逃避，問題是待在軍中的這段期間，不論是現在四個月或是過去的一、兩年的役期，役男只會覺得是浪費時間。會造成這種普遍心理，因為訓練內部單調、乏味、千變一律，而且總是在站衛兵、拔草、打掃營區和裝備保養，加上薪資低廉，社會各界才會覺得不論是四個月或一年的役期，只是虛耗更多青春歲月。

這也是目前在拍板決定延長義務役的役期後，府院高層希望國防部能再進一步改革之處，以免情況會和過去一樣，否則役男在部隊的時間愈久，民怨只會愈深。

再看看志願役方面，目前服役初期的薪水大約三到四萬元，已經比基本工資高出許多，而且吃、住都是政府埋單，可以存到不少錢，這是軍方最常訴求的重點之一，卻也因此有不少志願役的軍士官，過著數饅頭存錢的日子，等到時間一到，立刻申請退伍，真正為了保家衛國而從軍的年輕人，恐怕不多。

不僅如此，由於國軍在台灣的社會地位不高，甚至任何行為都會被放大檢視，加上許多人都是為了解決家裡經濟問題而投身軍旅，所以往往不適應軍隊生活，過了幾年，經濟環境改善後，往往選擇離退，不願再留在軍中。

再看看最近發生的一個例子，美國西點軍校畢業的中校洪琬婷服役已滿十五年，差不再過五年就可領終身俸，卻於日前申請退伍，主要是在美國求學和訓練後，回台無法適應封閉的軍中體系。

志願役的離職潮，不光只是錢的問題，更多是軍隊思想保守，讓一些有理想抱負又有創意力的年輕人，難以在這種文化下生存，只好轉換跑道退伍，這是國軍長久以來的最大問題。

因此，兵役延長案絕對不是光延長義務役的服役年限，包括薪資待遇、訓練內容，以及志願役的情況，還有軍中的文化體系，都應該一起改革，才能有效解決兵力不足的問題。
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更新時間 : 2022-12-23 15:43 GMT+08:00

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