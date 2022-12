前女友復仇！唱紅《大亨小傳》洗腦神曲　Lana Del Rey僅在這宣傳新專輯酸爆

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)歌聲被稱為「好萊塢式的悲傷」,美國歌手Lana Del Rey為宣傳將上市的新專輯,僅選擇在一處設置巨幅廣告看板,那就是前男友的家鄉,還不忘合照酸自己一下。

Del Rey慵懶迷幻唱腔吸引大票粉絲,代表作包含National Anthem、Summertime Sadness、替電影《大亨小傳》演唱主題曲Young and Beautiful等,近日為宣傳新專輯《Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd》,在Oklahoma州設置大型看板,有趣的是,那剛好是她前男友的家鄉,她也只在該處打廣告。

Los Angeles Times報導, Del Rey前男友Sean Larkin,綽號Sticks,是名退役軍官也是電視實境秀主持人,兩人曾一起出席第62屆Grammy Awards並在紅毯上甜蜜合照,僅半年的短命戀最後因為「都很忙」於同(2020)年告吹。

Del Rey於7日釋出新曲,當天剛好也是Larkin生日,不只看板設在Larkin老家,連新曲發布日也要祝他生日快樂,Del Rey在私人Instagram上秀出自己和立式宣傳廣告合照,並幽默寫下「只有一個,他在土爾沙。」

粉絲大讚Del Rey 解鎖卑微新高度,真的是只有她才做得出來!也有人不忘酸Taylor Swift教得好,兩人曾合作《Midnights》專輯,歌曲靈感通常都是自己的前任。