前女友復仇！唱紅《大亨小傳》洗腦神曲　Lana Del Rey僅在這宣傳新專輯酸爆

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）歌聲被稱為「好萊塢式的悲傷」，美國歌手Lana Del Rey為宣傳將上市的新專輯，僅選擇在一處設置巨幅廣告看板，那就是前男友的家鄉，還不忘合照酸自己一下。

Del Rey慵懶迷幻唱腔吸引大票粉絲，代表作包含National Anthem、Summertime Sadness、替電影《大亨小傳》演唱主題曲Young and Beautiful等，近日為宣傳新專輯《Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd》，在Oklahoma州設置大型看板，有趣的是，那剛好是她前男友的家鄉，她也只在該處打廣告。

Los Angeles Times報導， Del Rey前男友Sean Larkin，綽號Sticks，是名退役軍官也是電視實境秀主持人，兩人曾一起出席第62屆Grammy Awards並在紅毯上甜蜜合照，僅半年的短命戀最後因為「都很忙」於同（2020）年告吹。

Del Rey於7日釋出新曲，當天剛好也是Larkin生日，不只看板設在Larkin老家，連新曲發布日也要祝他生日快樂，Del Rey在私人Instagram上秀出自己和立式宣傳廣告合照，並幽默寫下「只有一個，他在土爾沙。」

粉絲大讚Del Rey 解鎖卑微新高度，真的是只有她才做得出來！也有人不忘酸Taylor Swift教得好，兩人曾合作《Midnights》專輯，歌曲靈感通常都是自己的前任。