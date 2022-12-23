(第1波人事名單)

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台北市長當選人蔣萬安今天(23) 發布小內閣人事，競總總幹事林奕華接副市長、政大教授俞振華任研考會主委，衛生局長由現任副局長陳正誠任代理局長等。

蔣萬安辦公室今天以新聞稿發布第4波小內閣人事，包含副市長林奕華、副秘書長王秋冬、體育局長王泓翔、產發局長陳俊安、研考會主委俞振華，代理衛生局長陳正誠，原民會主委巴干．巴萬及客委會主委徐世勳則留任。

蔣辦表示，林奕華在雙北都當過教育局長，也當過台北市議員；長期深耕教育議題，更兼具行政及民代經驗，對市政非常嫻熟；而林奕華擔任交接小組召集人，對所有重大建設的方向、細節都已非常清楚、能馬上上手，絕對是好的副市長人選。

蔣辦指出，新任產發局長陳俊安為幕僚出身，年僅38歲，曾先後任職於北市議會、立法院及國民黨中央政策會，其長期在民意機關的歷練，更能從市民的角度出發、了解市民的需求，真正做到「服務型政府」的理念。

蔣辦說，研考會主委由俞振華出任，俞振華為現任政治大學選舉研究中心研究員暨政治學系教授，研究專長包括民意調查、選舉與投票行為、公共政策分析及美國政治，是競選期間的核心智囊。

此外，原民會主委巴干．巴萬及客委會主委徐世勳則留任。

【完整名單】台北市準市長蔣萬安小內閣第4波~~林奕華接副市長、俞振華掌研考會

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(第2波人事名單)

第3波人事名單 ( 圖/取自官方臉書)