Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

遭林飛帆點名　台灣民進黨前中執委郭再欽宣布退黨

➤繼12月14日發表聲明辭去民進黨中執委，郭再欽今天(12/23) 再宣布退出民進黨。➤郭再欽表示，林飛帆是月領9萬元高薪的大官，全國年輕人都很羨慕他，如果林飛帆的敗選檢討報告就是檢討郭再欽，那麼他願意承受，以保住這名台南子弟的官位。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/23 10:12
111年8月10日，時代力量立法委員陳椒華（左1）指出，之前獲陳情 而舉報「台南學甲爐碴違法掩埋案」，身為民進黨中執委的郭再欽獲不起訴後竟...

111年8月10日，時代力量立法委員陳椒華（左1）指出，之前獲陳情 而舉報「台南學甲爐碴違法掩埋案」，身為民進黨中執委的郭再欽獲不起訴後竟...

延伸閱讀: 南台灣議員服務處遭槍擊　歹徒疑持衝鋒槍連掃兩處至少發射88枚子彈

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨副秘書長林飛帆昨(22日) 晚透過臉書發出檢討文，被點名的前民進黨中執委郭再欽，今天(23日)宣布退出民進黨。

繼12月14日發表聲明辭去民進黨中執委，郭再欽今天再宣布退出民進黨；郭再欽發布新聞稿指出，他雖已不再具備黨職身分，但中央黨官既然將全國敗選責任究責於他，他也願意承擔並宣布退黨。

郭再欽表示，林飛帆是月領9萬元高薪的大官，全國年輕人都很羨慕他，如果林飛帆的敗選檢討報告就是檢討郭再欽，那麼他願意承受，以保住這名台南子弟的官位，畢竟年輕人要找工作也不容易，但他希望林飛帆保住官位後，多關心青年選票流失的原因。

遭林飛帆點名　台灣民進黨前中執委郭再欽宣布退黨

郭再欽表示，所謂的台南學甲爐渣案是2013年舊案，他於2015年獲不起訴處分，卻因政治因素舊案重查，將循司法途徑證明自己的清白。他是學甲槍擊案受害者，比誰都想知道幕後暗黑勢力是誰，林飛帆應多回台南走走看看，才會了解誰才是真正黑金。

林飛帆昨晚在臉書發出檢討文，點名「議會不該成為郭再欽或郭信良的禁臠」「涉及弊案的郭再欽等人應主動退黨」。中央社引述郭再欽說，他是回應林飛帆的檢討文，郭信良也應退出台南市議長選舉，以利市議會改革。

九合一大選前，台南學甲區連續發生2件槍擊案，槍手孔祥志共開了88槍台南地檢署已聲押5名嫌犯獲准，且發布通緝2人，郭再欽被捲進其中，也因學甲爐碴案遭南檢起訴。

遭林飛帆點名　台灣民進黨前中執委郭再欽宣布退黨

南台灣議員服務處遭槍擊　歹徒疑持衝鋒槍連掃兩處至少發射88枚子彈

遭林飛帆點名　台灣民進黨前中執委郭再欽宣布退黨

時代力量立委陳椒華（左）與台南市學甲區慈福里長李新進（右）因台南學甲爐碴違法掩埋案遭民進黨中執委郭再欽提告，台北地方法院歷經近2年調查，8月10日進行言詞辯論庭，陳椒華等出庭，盼法院公平審理。 中央社記111年8月10日照片

遭林飛帆點名　台灣民進黨前中執委郭再欽宣布退黨

時代力量立委陳椒華（圖）今(2022)年10月7日在立法院舉辦記者會， 強調經濟部工業局已多次說明爐碴不可填埋於農地及工業用地，質疑台南市政府曲解法令，包庇明祥馨企業負責人郭再欽。 中央社
台南
學甲
爐渣案
郭再欽
退黨
民進黨
林飛帆
黑金
爐碴案

相關新聞

【南市小內閣名單】不認除名涉貪陳凱凌 黃偉哲台中借將矢言簽廉政公約
【南市小內閣名單】不認除名涉貪陳凱凌 黃偉哲台中借將矢言簽廉政公約
2022/12/22 14:58
賴清德首場政見會：九合一敗選是警訊•民進黨不能已讀不回　黨員呼籲應培養人才
賴清德首場政見會：九合一敗選是警訊•民進黨不能已讀不回　黨員呼籲應培養人才
2022/12/22 12:28
台南經發局長陳凱凌涉貪遭逮捕　住處查扣30萬現金•南檢聲請羈押
台南經發局長陳凱凌涉貪遭逮捕　住處查扣30萬現金•南檢聲請羈押
2022/12/22 09:23
台灣人最新政黨認同民調　民進黨認同者流失10.7%　國民黨大增12.6%
台灣人最新政黨認同民調　民進黨認同者流失10.7%　國民黨大增12.6%
2022/12/19 17:58
【更新】雨衣男闖北檢掛民進黨旗•已主動到案　臉書po聲明: 台灣府院黨嚴重干涉檢察官辦案
【更新】雨衣男闖北檢掛民進黨旗•已主動到案　臉書po聲明: 台灣府院黨嚴重干涉檢察官辦案
2022/12/19 17:02

更新時間 : 2022-12-23 11:09 GMT+08:00

最受歡迎

【南市小內閣名單】不認除名涉貪陳凱凌 黃偉哲台中借將矢言簽廉政公約
【南市小內閣名單】不認除名涉貪陳凱凌 黃偉哲台中借將矢言簽廉政公約
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【必看亮點】《阿凡達2》台灣首週票房破億奪冠　73歲如何逆齡演出14歲、阿凡達雕像展在哪？
【必看亮點】《阿凡達2》台灣首週票房破億奪冠　73歲如何逆齡演出14歲、阿凡達雕像展在哪？
中國恐爆發「毀滅性的疫情浪潮」　WHO：宣布結束緊急狀態言之過早
中國恐爆發「毀滅性的疫情浪潮」　WHO：宣布結束緊急狀態言之過早
韓劇「財閥家的小兒子」收視破新高 僅次「夫妻的世界」網熱議劇情背後的真實故事
韓劇「財閥家的小兒子」收視破新高 僅次「夫妻的世界」網熱議劇情背後的真實故事
義美「生機‧生醫中心」22日落成 台灣副總統賴清德參觀「全球最長冷凍真空乾燥系統」
義美「生機‧生醫中心」22日落成 台灣副總統賴清德參觀「全球最長冷凍真空乾燥系統」
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
〈財經主筆室〉泰山經營權之爭如宮鬥大戲　龍邦泰山小股東都是受害者
〈財經主筆室〉泰山經營權之爭如宮鬥大戲　龍邦泰山小股東都是受害者
【完整名單】台灣桃園市長當選人張善政發布小內閣人事　王明鉅、蘇俊賓擔任副市長
【完整名單】台灣桃園市長當選人張善政發布小內閣人事　王明鉅、蘇俊賓擔任副市長
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰