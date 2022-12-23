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台灣股市23日早盤跌249點 分析師: 台股再度面臨半年線保衛戰

分析師表示，年關將近，盤面優先聚焦具題材投信、集團作帳概念股以及技術面強勢族群表現。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/23 09:50
示意圖為台股111年12月1日盤面。(中央社)

示意圖為台股111年12月1日盤面。(中央社)

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台北股市今天開盤跌124.82點，加權股價指數為14318.12點，成交金額新台幣29.01億元。上午9:36分之前跌點最多達249.96，摜破14200點，加權指數成為14192.98。

美國經濟數據強，升息擔憂再起，美股22日大跌，尤其費半指數重挫4.2%，大型科技股及半導體股跳水；分析師表示，台股將再度面臨半年線保衛戰。

美國經濟報告表現優於預期、經濟成長也較先前預期強勁，市場擔心利率將維持在高檔。道瓊工業指數下挫348.99點或1.05%，以33027.49點作收。標準普爾500指數下跌56.05點或1.45%，收3822.39點。科技股那斯達克指數挫跌233.25點或2.18%，收10476.12點。費城半導體指數大跌111.17點或4.20%，收2533.33點。

中央社引述分析師表示，美國經濟數據持續牽動市場神經，在緊縮政策及評價回升相互影響下，股市波動加大，年關將近，盤面優先聚焦具題材投信、集團作帳概念股以及技術面強勢族群表現。

法人表示，在總體經濟保守下，市場偏向觀望態度，資金以快進快出為主。年底前季底法人作帳行情，具題材中型股較容易獲得資金青睞，但整體普遍進入震盪走勢；市場關注產業庫存調整狀況，等待明年第1季主要大廠法說展望，另一觀察重點為中國大陸解封後是否端出刺激經濟政策，驅動大陸市場復甦力道進一步帶動全球經濟動能。

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