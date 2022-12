生日快樂！台灣天后蔡琴在雲門演唱會起跑　百位觀眾靜聽轉腔咬字好入迷

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)蔡琴在雲門將舉辦3場演唱會,每場僅限500席帶來私密歌單,首場已於22日登場,同時也為天后65歲生日。

蔡琴例行的演出都在大場地,為千萬觀眾表演。在《蔡琴在雲門》藝術總監林懷民的策劃下,舞台沒有繽紛的投影或LED,只有6人樂隊加上簡單樸素燈光,蔡琴穿著一襲水靈藍的緊身禮服,一口氣唱出14首膾炙人口的經典歌曲,500多位觀眾近距離傾聽她的聲音,她轉腔咬字的細節,她的呼吸,為她43年歌唱生涯樹立新的藝術高峰。

身為雲門鐵粉,蔡琴告訴本報,等了超過40年終於首度圓夢和雲門合作。林懷民沒為蔡琴編舞,而是琢磨她成熟的特色,讓她比從前更凝練專心唱歌,用安靜的歌聲把觀眾吸引到舞台上,一個轉腔,一個手勢,都是精確敏感的表達,讓人緊緊跟隨。

雲門舞集的新聞稿表示,65歲的蔡琴寶刀不老,嗓音更醇熟。《抉擇》、《被遺忘的時光》、《情人的眼淚》,她溫柔穩定的中低音緩緩敘述情愛的追尋與失落,觀眾安靜傾聽,也許跟著想起自己的心事,曲終時才驚醒過來,激動鼓掌。

輕快的《讀你》之後,蔡琴唱出她為雲門觀眾特別挑選的歌曲:她灌過唱片,卻不曾在舞台上演唱過的《你是最冷的情人》,由邰肇玫作曲、高愛倫作詞,蔡琴用直白的誦唱質問若近若離的渣男,自怨自艾那無法割捨的絕望的愛。

下半場以《And I Love You So》內斂,纏綿,是無盡的思念揭幕,掌聲長達兩分鐘,接著蔡琴一口氣演唱1首台語歌《思慕的人》,及3首經典英文歌曲:《Over the Rainbow》、《Send In the Clowns》以及《As Time Goes By》。

22日是蔡琴65歲的生日,演出中劇場內此起彼落的「生日快樂!」雲門獻上大蛋糕,觀眾大聲齊唱《生日快樂》祝福她。蔡琴動情的感謝所有的觀眾,謙稱自己是「歌和聽眾的僕人」。她感謝所有聽眾四十多年不離不棄的支持。然後,高歌《掌聲響起》。

觀眾叫幕的呼喊震天,蔡琴加碼。觀眾和她對唱《月亮代表我的心》。演出在台上台下熱烈合唱「不得不唱」的《恰似你的溫柔》歌聲中狂喜落幕。觀眾不肯離去,蔡琴準備為他們清唱、樂團主動回到舞台,蔡琴唱出她第一首學會的英文曲《Today》,觀眾樂翻天,終於允許大幕落下。

《蔡琴在雲門》在雲門劇場演出3場,首場12月22日適逢蔡琴生日;23日提前度過平安夜;25日共度快樂聖誕。票券已全數售完,詳情請於雲門官網查詢。