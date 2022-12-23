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生日快樂！台灣天后蔡琴在雲門演唱會起跑　百位觀眾靜聽轉腔咬字好入迷

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/23 09:56
蔡琴在雲門場演唱會。（圖/雲門）

蔡琴在雲門場演唱會。（圖/雲門）

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）蔡琴在雲門將舉辦3場演唱會，每場僅限500席帶來私密歌單，首場已於22日登場，同時也為天后65歲生日。

蔡琴例行的演出都在大場地，為千萬觀眾表演。在《蔡琴在雲門》藝術總監林懷民的策劃下，舞台沒有繽紛的投影或LED，只有6人樂隊加上簡單樸素燈光，蔡琴穿著一襲水靈藍的緊身禮服，一口氣唱出14首膾炙人口的經典歌曲，500多位觀眾近距離傾聽她的聲音，她轉腔咬字的細節，她的呼吸，為她43年歌唱生涯樹立新的藝術高峰。

身為雲門鐵粉，蔡琴告訴本報，等了超過40年終於首度圓夢和雲門合作。林懷民沒為蔡琴編舞，而是琢磨她成熟的特色，讓她比從前更凝練專心唱歌，用安靜的歌聲把觀眾吸引到舞台上，一個轉腔，一個手勢，都是精確敏感的表達，讓人緊緊跟隨。

雲門舞集的新聞稿表示，65歲的蔡琴寶刀不老，嗓音更醇熟。《抉擇》、《被遺忘的時光》、《情人的眼淚》，她溫柔穩定的中低音緩緩敘述情愛的追尋與失落，觀眾安靜傾聽，也許跟著想起自己的心事，曲終時才驚醒過來，激動鼓掌。

輕快的《讀你》之後，蔡琴唱出她為雲門觀眾特別挑選的歌曲：她灌過唱片，卻不曾在舞台上演唱過的《你是最冷的情人》，由邰肇玫作曲、高愛倫作詞，蔡琴用直白的誦唱質問若近若離的渣男，自怨自艾那無法割捨的絕望的愛。

下半場以《And I Love You So》內斂，纏綿，是無盡的思念揭幕，掌聲長達兩分鐘，接著蔡琴一口氣演唱1首台語歌《思慕的人》，及3首經典英文歌曲：《Over the Rainbow》、《Send In the Clowns》以及《As Time Goes By》。

22日是蔡琴65歲的生日，演出中劇場內此起彼落的「生日快樂！」雲門獻上大蛋糕，觀眾大聲齊唱《生日快樂》祝福她。蔡琴動情的感謝所有的觀眾，謙稱自己是「歌和聽眾的僕人」。她感謝所有聽眾四十多年不離不棄的支持。然後，高歌《掌聲響起》。

觀眾叫幕的呼喊震天，蔡琴加碼。觀眾和她對唱《月亮代表我的心》。演出在台上台下熱烈合唱「不得不唱」的《恰似你的溫柔》歌聲中狂喜落幕。觀眾不肯離去，蔡琴準備為他們清唱、樂團主動回到舞台，蔡琴唱出她第一首學會的英文曲《Today》，觀眾樂翻天，終於允許大幕落下。

《蔡琴在雲門》在雲門劇場演出3場，首場12月22日適逢蔡琴生日；23日提前度過平安夜；25日共度快樂聖誕。票券已全數售完，詳情請於雲門官網查詢。
雲門
蔡琴

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更新時間 : 2022-12-23 11:09 GMT+08:00

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