小三通復航僅限金馬居民、陸配 台商籲開放直航客輪返台灣

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）因應返鄉需求，行政院今（22）日拍板小三通於「春節前後兩週」階段性復航，然卻因不含「台商中轉」招致抗議聲浪。陸委會則表示，須妥慎評估，並建議台商返台航班尚有空位可提早訂票。

行政院今日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，確定於明（2023）年1月7日到2月6日，開放「金馬地區民眾、陸配」經由小三通返鄉，並由金馬地方政府負責造冊及管控。

陸委會指出，此專案須依專案目的向交通部航港局申請航班，金門每天至多1班，馬祖每週至多2班，未來將視專案運作情況及疫情等相關情勢變化，進行滾動式調整。

中央社報導，廈門台協會長吳家瑩、福州台協會長蔣佩琪指出，本次小三通復航未考量「台商中轉」，光福建就有超過20萬名台商、台幹、台青買不到機票返鄉，怒批政府「為德不卒，只求防弊卻不懂興利」。

吳家瑩表示，能理解政府考量金馬的醫療量能不足，但也希望能在春節期間，開放先前往返廈門與高雄、台中與基隆的客輪，幫助台灣人回家過年。

陸委會今日表示，逐步恢復兩岸人民健康有序交流是政府政策，「金馬地區民眾春節交通專案」可作為疫後有序交流的起點。

陸委會指出，有關恢復兩岸海運客運直航，相關機關會持續依疫情及整體新情勢妥慎綜合評估及規劃 。

陸委會也表示，台商、台幹現階段可透過空運返鄉。據交通部統計，目前北京、浦東、成都、廈門機場，雙向每週有29航班，浦東單向飛台約有16到24航班，目前除了明年1月12、13、14、17日訂位較滿，其餘尚有空位，平均訂票率約3到6成。

陸委會表示，「返程的航班訂位較滿，建議有返台過節需求民眾要及早規劃行程」。