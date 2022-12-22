（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）從招牌梅杜莎頭像標誌到餐巾紙，伊拉克巴格達的星巴克（Starbucks）看來再正常不過了，但在看似毫無破綻的外表下，其實每間都是假貨。伊拉克儼然成了各大品牌的盜版樂園。

根據美聯社，巴格達有三間星巴克，卻無一是合法的。這些「假分店」的經營業者馬克蘇西（Amin Makhsusi）談起此事，還忝然說道，是因向星巴克的中東官方代理商洽談無門後，才決定「硬著頭皮幹」，不計後果。他宣稱10月已出售相關咖啡廳業務，但迄今仍在營運。

馬克蘇西表示，從咖啡飲品到店內陳售商品，都是透過人脈，從土耳其、歐洲進口，是「貨真價實的星巴克真品」。美國星巴克總公司雖發起了侵權官司，卻疑因律師團遭到威脅而不得不中止。

對於要脅指控，馬克蘇西矢口否認，僅稱在伊拉克做生意，本就要與各方交好，與政界、武裝團體維繫良好關係，也是情理中之事。

根據美國官員與商界，伊拉克法治不彰，貪污盛行，多的是仗著後台雄厚，違法從事商業活動的例子。從零售業、媒體到醫藥產業，無一不染。伊拉克亟欲擺脫只靠石油產業支撐的經濟，向外資熱情招手，但在智慧財產權的保護一事上，卻始終沒有起色。所謂有關係就沒關係，在財大勢大的商賈介入下，執法不力更是常態。

事實上，星巴克事件，不過是諸多侵權案件的一例，反映的是伊拉克成為冒牌天堂的現況。其他受害者還包括卡達媒體集團beIN，以及兩家不願透露名號的美國藥廠。

beIN頻道播出的內容，遭公然竊取，被伊拉克Earthlink等網路業者大肆放送，程度之猖獗，甚至整個中東地區以及美國本土都看得到。至於美國藥廠，也稱商標遭伊拉克企業盜用，販售來路不明的藥物，消費者只能自求多福。

是星巴克卻不是星巴克 伊拉克成冒牌貨天堂



巴格達冒牌星巴克（圖／美聯社）