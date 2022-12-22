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新世代教師五力升級　新北市300位國小初任教師回流培力

By 台灣英文新聞
2022/12/22 17:21
新北市今(2022)年辦理109、110級初任正式教師線上回流座談，以五項即戰力，打造新世代教師的專業素養。(照片來源：新北市教育局提供)...

新北市今(2022)年辦理109、110級初任正式教師線上回流座談，以五項即戰力，打造新世代教師的專業素養。(照片來源：新北市教育局提供)...

新北市今(2022)年辦理109、110級初任正式教師線上回流座談，300位教師在講師的帶領下，以「校園危機處理」、「親師溝通」、「正向管教」、「班級經營」及「科技融入教學」等五項即戰力，打造新世代教師的專業素養，為教學現場注入創新的教育思維。

教育局長張明文表示，這次回流座談透過優良教師傳承經驗，以五項新時代教師所需的能力，進行初任教師培力，讓他們在教職生涯之初，能藉由專業扶持及即時回饋，建立師徒夥伴關係，解決教學困境，豐富課堂教學，成就學生學習。

後埔國小教師邱文良主講校園危機與家長溝通實務，透過案例分享，讓初任教師敏察校園安全的重要性，有效掌握危機事件，增強初任教師的應變能力，將傷害降至最低。同時，以同理心與家長溝通，親師攜手才能讓孩子學得更好。

另外，邀請具實務經驗的專家分享正向管教與班級經營，引領教師思考如何有效處理學生問題行為，增進班級經營的專業知能，落實正向管教，建立良善的師生關係。

埔墘國小教師黃珮琇表示，這次安排行政甘苦談課程，分享教師兼行政職務應掌握的技巧，讓初任教師了解如何有效率處理行政工作，並能同時兼顧教學工作。

中正國小教師黃冠穎表示，這次分享科技化學習扶助的教學經驗、受輔學生的正向成效，也鼓勵初任教師善用數位學習平台，運用豐富的學習資源及即時的回饋功能，鞏固學生的基本學力。

同樣擔任講師的網溪國小教師賴佳瑋表示，導入數位教學工具的應用，解說如何運用科技工具，增加了師生間的互動頻率，提升教師線上教學的能力。

教育局表示，新北市以系統化的培力計畫、符應時代潮流的課程，持續辦理各項教師增能。期許教師能持續充實專業，在教育志業上達成自我目標，一同為新北學生而教。

新世代教師五力升級　新北市300位國小初任教師回流培力

「正向管教」是國小初任教師必備的即戰力。(照片來源：新北市教育局提供)

新世代教師五力升級　新北市300位國小初任教師回流培力

新北市辦初任正式教師線上回流座談，探討小一新生必備能力。(照片來源：新北市教育局提供)

更新時間 : 2022-12-22 18:24 GMT+08:00

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