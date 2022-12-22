新世代教師五力升級　新北市300位國小初任教師回流培力

新北市今(2022)年辦理109、110級初任正式 教師線上回流座談，300位教師在講師的帶領下，以「 校園危機處理」、「親師溝通」、「正向管教」、「班級經營」及「 科技融入教學」等五項即戰力，打造新世代教師的專業素養， 為教學現場注入創新的教育思維。

教育局長張明文表示，這次回流座談透過優良教師傳承經驗， 以五項新時代教師所需的能力，進行初任教師培力， 讓他們在教職生涯之初，能藉由專業扶持及即時回饋， 建立師徒夥伴關係，解決教學困境，豐富課堂教學，成就學生學習。

後埔國小教師邱文良主講校園危機與家長溝通實務，透過案例分享， 讓初任教師敏察校園安全的重要性，有效掌握危機事件， 增強初任教師的應變能力，將傷害降至最低。同時， 以同理心與家長溝通，親師攜手才能讓孩子學得更好。

另外，邀請具實務經驗的專家分享正向管教與班級經營， 引領教師思考如何有效處理學生問題行為， 增進班級經營的專業知能，落實正向管教，建立良善的師生關係。

埔墘國小教師黃珮琇表示，這次安排行政甘苦談課程， 分享教師兼行政職務應掌握的技巧， 讓初任教師了解如何有效率處理行政工作，並能同時兼顧教學工作。

中正國小教師黃冠穎表示，這次分享科技化學習扶助的教學經驗、 受輔學生的正向成效，也鼓勵初任教師善用數位學習平台， 運用豐富的學習資源及即時的回饋功能，鞏固學生的基本學力。

同樣擔任講師的網溪國小教師賴佳瑋表示，導入數位教學工具的應用，解說如何運用科技工具， 增加了師生間的互動頻率，提升教師線上教學的能力。

教育局表示，新北市以系統化的培力計畫、符應時代潮流的課程， 持續辦理各項教師增能。期許教師能持續充實專業， 在教育志業上達成自我目標，一同為新北學生而教。

「正向管教」是國小初任教師必備的即戰力。(照片來源：新北市教育局提供)

新北市辦初任正式教師線上回流座談，探討小一新生必備能力。(照片來源：新北市教育局提供)