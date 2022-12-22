Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

富邦金控2022年「供應商CSR線上交流會」 　攜手逾百位供應商夥伴攜手共促永續轉型

By 台灣英文新聞
2022/12/22 16:53
照片來源：富邦金控提供

照片來源：富邦金控提供

富邦金控發揮金融影響力，今(22)日舉辦2022年「供應商CSR線上交流會」，號召逾百位重要供應商代表線上共襄盛舉，於會中公布2022年度供應商CSR評鑑結果，由富邦金控副總經理陳博文線上頒獎，表揚精誠資訊、敦陽科技、宏碁資訊、台灣富士軟片、大同世界科技及台灣IBM等年度評鑑績優供應商，並於今年新增頒發卓越精進獎，表揚自2018年評鑑開辦以來成績進步幅度最大之供應商：全徠實業。此外，亦邀請優樂地永續服務公司執行長蔡承璋線上分享「建立ESG績效，創造供應鏈價值」藉以深化供應商夥伴永續意識。

富邦金控關注供應商在環境、社會及治理等永續課題之落實情形，期許透過每年舉辦供應商CSR評鑑及CSR交流會，幫助對永續議題尚在摸索階段的中小型供應商夥伴提升永續意識，攜手共促永續轉型。富邦金控以發展「綠色企業」自許，除致力拓展綠色採購，未來亦規範將供應商CSR績效納入領標要件或選商評分項目，希望與供應商在業務合作的同時，亦能在永續管理議題互相學習成長，攜手共進。

富邦金控以最高標準自我要求，致力推動自身永續轉型，2017年起陸續簽署遵守赤道原則(EPs)、責任投資原則(PRI)、永續保險原則(PSI)及責任銀行原則(PRB)等國際準則規範，並加入世界經濟論壇組織、碳核算金融聯盟(PCAF)、亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)、氣候行動100+倡議(Climate Action 100+)、1.5°C企業升溫目標(Business Ambition for 1.5°C)及奔向淨零行動(Race to Zero Campaign)等倡議組織，今年9月，富邦金控正式成為RE100會員，承諾至2040年100%使用綠電，並正式通過科學基礎減碳目標(SBT)審查，承諾至2030年，自身營運碳排減量42%。

富邦金控深耕永續經營，成績有目共睹，連續六年入選DJSI最高等級世界指數成分股、連續七年入選DJSI新興市場指數成分股；連續六年入選MSCI永續指數成分股；連續兩年獲CDP氣候變遷與供應鏈議合評比雙項A級榮譽；Sustainalytics永續績效評比名列亞洲保險產業第一名。

展望未來，富邦金控將持續發揮金融影響力，攜手員工、客戶、供應商等各利害關係人，力行永續減碳，創造社會共好，以正向力量，成就永續可能。

更新時間 : 2022-12-22 18:23 GMT+08:00

最受歡迎

【南市小內閣名單】不認除名涉貪陳凱凌 黃偉哲台中借將矢言簽廉政公約
【南市小內閣名單】不認除名涉貪陳凱凌 黃偉哲台中借將矢言簽廉政公約
韓劇「財閥家的小兒子」收視破新高 僅次「夫妻的世界」網熱議劇情背後的真實故事
韓劇「財閥家的小兒子」收視破新高 僅次「夫妻的世界」網熱議劇情背後的真實故事
【必看亮點】《阿凡達2》台灣首週票房破億奪冠　73歲如何逆齡演出14歲、阿凡達雕像展在哪？
【必看亮點】《阿凡達2》台灣首週票房破億奪冠　73歲如何逆齡演出14歲、阿凡達雕像展在哪？
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
〈財經主筆室〉泰山經營權之爭如宮鬥大戲　龍邦泰山小股東都是受害者
〈財經主筆室〉泰山經營權之爭如宮鬥大戲　龍邦泰山小股東都是受害者
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
【完整名單】台灣桃園市長當選人張善政發布小內閣人事　王明鉅、蘇俊賓擔任副市長
【完整名單】台灣桃園市長當選人張善政發布小內閣人事　王明鉅、蘇俊賓擔任副市長
中國恐爆發「毀滅性的疫情浪潮」　WHO：宣布結束緊急狀態言之過早
中國恐爆發「毀滅性的疫情浪潮」　WHO：宣布結束緊急狀態言之過早
〈投資理財〉台灣生醫產業快速成長 2023年焦點股盤點
〈投資理財〉台灣生醫產業快速成長 2023年焦點股盤點
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰