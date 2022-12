富邦金控2022年「供應商CSR線上交流會」 　攜手逾百位供應商夥伴攜手共促永續轉型

富邦金控發揮金融影響力,今(22)日舉辦2022年「供應商C SR線上交流會」,號召逾百位重要供應商代表線上共襄盛舉, 於會中公布2022年度供應商CSR評鑑結果, 由富邦金控副總經理陳博文線上頒獎,表揚精誠資訊、敦陽科技、 宏碁資訊、台灣富士軟片、大同世界科技及台灣IBM等年度評鑑績 優供應商,並於今年新增頒發卓越精進獎,表揚自2018年評鑑開 辦以來成績進步幅度最大之供應商:全徠實業。此外, 亦邀請優樂地永續服務公司執行長蔡承璋線上分享「建立ESG績效 ,創造供應鏈價值」藉以深化供應商夥伴永續意識。

富邦金控關注供應商在環境、社會及治理等永續課題之落實情形, 期許透過每年舉辦供應商CSR評鑑及CSR交流會, 幫助對永續議題尚在摸索階段的中小型供應商夥伴提升永續意識, 攜手共促永續轉型。富邦金控以發展「綠色企業」自許, 除致力拓展綠色採購,未來亦規範將供應商CSR績效納入領標要件 或選商評分項目,希望與供應商在業務合作的同時, 亦能在永續管理議題互相學習成長,攜手共進。

富邦金控以最高標準自我要求,致力推動自身永續轉型,2017年 起陸續簽署遵守赤道原則(EPs)、責任投資原則(PRI)、 永續保險原則(PSI)及責任銀行原則(PRB)等國際準則規範 ,並加入世界經濟論壇組織、碳核算金融聯盟(PCAF)、 亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)、氣候行動100+倡議( Climate Action 100+)、1.5°C企業升溫目標(Business Ambition for 1.5°C)及奔向淨零行動(Race to Zero Campaign)等倡議組織,今年9月,富邦金控正式成為RE 100會員,承諾至2040年100%使用綠電, 並正式通過科學基礎減碳目標(SBT)審查,承諾至2030年, 自身營運碳排減量42%。

富邦金控深耕永續經營,成績有目共睹,連續六年入選DJSI最高 等級世界指數成分股、連續七年入選DJSI新興市場指數成分股; 連續六年入選MSCI永續指數成分股;連續兩年獲CDP氣候變遷 與供應鏈議合評比雙項A級榮譽;Sustainalytics永 續績效評比名列亞洲保險產業第一名。

展望未來,富邦金控將持續發揮金融影響力,攜手員工、客戶、 供應商等各利害關係人,力行永續減碳,創造社會共好, 以正向力量,成就永續可能。