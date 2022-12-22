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美國告示牌年度最佳K-Pop歌曲排行　第一名由(G)I-DLE《Tom Boy》獲選

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/22 16:35
美國告示牌年度最佳K-Pop歌曲排行，第一名為(G)I-DLE《Tom Boy》（圖／截自(G)I-DLE官方IG @official_g...

美國告示牌年度最佳K-Pop歌曲排行，第一名為(G)I-DLE《Tom Boy》（圖／截自(G)I-DLE官方IG @official_g...

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）今年也是韓流風行的一年，疫情趨緩，國境漸開，許多南韓偶像歌手不僅出了新專輯，也開始了久違的世界巡迴演唱會，Billboard員工票近日選出了今年度的最佳歌曲TOP 25。

Billboard寫道，今年不可否認地，是女子組合大勢的一年。從元老及女團少女時代及Kara的復出，紀念出道周年，一直到近年才出道的新世代女團如IVE、NewJeans及LE SSERAFIM等後起新秀皆來勢洶洶，席捲了國內外的各排行榜。

然而這也不代表著男子歌手們沒有發揮最大的努力，BIGBANG、ZICO、BTS等表現也十分優異，即使不靠著MV及典型的宣傳方式，也能獲得大眾喜愛。即使是那些爆紅的音樂，也是音樂人各自特有的風格，值得讓人一再回味，而非像抖音上那些短暫紅極一時的影片。

被選為第一名的為(G)I-DLE今年3月所推出的正規1輯《I NEVER DIE》的主打歌《Tom Boy》。Billboard專欄作家評論道，《Tom Boy》引領了龐克搖滾浪潮，成員曹薇娟所推出的第一首個人單曲《Drive》亦被評為第15名。Billboard寫道，團體中作為個人發行單曲活動，必定會感到負擔，但曹薇娟卻輕鬆地完成了。出道僅一年的女團IVE第二張單曲《Love Dive》則榮登第二名。

南韓天團BIGBANG《Still Live》為第三名。Billboard專欄作家評論道，BIGBANG睽違四年以《Still Live》回歸，歌曲述說著成員們對過去的省思，以及對於充滿不確定性的未來，感到期待但也徬徨。歌曲在沒有任何官方宣傳、表演及媒體採訪下，這首歌曲成了2022年最成功的熱門歌曲之一。

年度排名K-Pop歌曲TOP 25排名：

25. Jimin & 河成雲－"With You"
24. fromis_9－"DM"
23. BTS－"Run BTS"
22. Zico & Homies－"New Thing"
21. IVE－"After Like"
20. PSY & Suga－"That That"
19. KARA－"When I Move"
18. LE SSERAFIM－"ANTIFRAGILE"
17. Paul Blanco & BE’O－"Summer"
16. TWICE－"Talk That Talk"
15. 曹薇娟Miyeon（(Ｇ)I-DLE）, "Drive"
14. Jin（BTS）－"The Astronaut"
13. 少女時代－"Forever 1"
12. SEVENTEEN－"_World"
11. Billlie－"GingaMingaYo (the strange world)"
10. 華沙 & Loco－"Somebody!"
9. 朴宰範 & IU－"Ganadara"
8. 泰妍－"INVU"
7. WINNER－"I LOVE U"
6. NewJeans－"Attention"
5. Stray Kids－"Maniac"
4. BLACKPINK－"Pink Venom"
3. BIGBANG－"Still Life"
2. IVE－"Love Dive"
1. (G)I-DLE－"Tomboy"
南韓
kpop
billboard

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更新時間 : 2022-12-22 16:52 GMT+08:00

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