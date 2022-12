美國告示牌年度最佳K-Pop歌曲排行　第一名由(G)I-DLE《Tom Boy》獲選

(台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導)今年也是韓流風行的一年,疫情趨緩,國境漸開,許多南韓偶像歌手不僅出了新專輯,也開始了久違的世界巡迴演唱會,Billboard員工票近日選出了今年度的最佳歌曲TOP 25。

Billboard寫道,今年不可否認地,是女子組合大勢的一年。從元老及女團少女時代及Kara的復出,紀念出道周年,一直到近年才出道的新世代女團如IVE、NewJeans及LE SSERAFIM等後起新秀皆來勢洶洶,席捲了國內外的各排行榜。

然而這也不代表著男子歌手們沒有發揮最大的努力,BIGBANG、ZICO、BTS等表現也十分優異,即使不靠著MV及典型的宣傳方式,也能獲得大眾喜愛。即使是那些爆紅的音樂,也是音樂人各自特有的風格,值得讓人一再回味,而非像抖音上那些短暫紅極一時的影片。

被選為第一名的為(G)I-DLE今年3月所推出的正規1輯《I NEVER DIE》的主打歌《Tom Boy》。Billboard專欄作家評論道,《Tom Boy》引領了龐克搖滾浪潮,成員曹薇娟所推出的第一首個人單曲《Drive》亦被評為第15名。Billboard寫道,團體中作為個人發行單曲活動,必定會感到負擔,但曹薇娟卻輕鬆地完成了。出道僅一年的女團IVE第二張單曲《Love Dive》則榮登第二名。

南韓天團BIGBANG《Still Live》為第三名。Billboard專欄作家評論道,BIGBANG睽違四年以《Still Live》回歸,歌曲述說著成員們對過去的省思,以及對於充滿不確定性的未來,感到期待但也徬徨。歌曲在沒有任何官方宣傳、表演及媒體採訪下,這首歌曲成了2022年最成功的熱門歌曲之一。

年度排名K-Pop歌曲TOP 25排名:

25. Jimin & 河成雲-"With You"

24. fromis_9-"DM"

23. BTS-"Run BTS"

22. Zico & Homies-"New Thing"

21. IVE-"After Like"

20. PSY & Suga-"That That"

19. KARA-"When I Move"

18. LE SSERAFIM-"ANTIFRAGILE"

17. Paul Blanco & BE’O-"Summer"

16. TWICE-"Talk That Talk"

15. 曹薇娟Miyeon((G)I-DLE), "Drive"

14. Jin(BTS)-"The Astronaut"

13. 少女時代-"Forever 1"

12. SEVENTEEN-"_World"

11. Billlie-"GingaMingaYo (the strange world)"

10. 華沙 & Loco-"Somebody!"

9. 朴宰範 & IU-"Ganadara"

8. 泰妍-"INVU"

7. WINNER-"I LOVE U"

6. NewJeans-"Attention"

5. Stray Kids-"Maniac"

4. BLACKPINK-"Pink Venom"

3. BIGBANG-"Still Life"

2. IVE-"Love Dive"

1. (G)I-DLE-"Tomboy"