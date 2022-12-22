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莫德納BA.5疫苗非新購　一代疫苗原合約升級換「次世代」

日前王必勝說明，礙於與BNT的疫苗合約無相關條款，無法比照莫德納由單價疫苗換成雙價疫苗。

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/22 16:32
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝（圖／中央社）

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝（圖／中央社）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）鴻海集團創辦人郭台銘因BNT次世代疫苗稀缺槓上政府。指揮中心指揮官王必勝今（22）日表示，國內現能施打的BA.5雙價次世次疫苗「是全世界最好的」，皆為2021年原合約的份額，只是從單價轉成次世代，並沒有另外採購。

國人多有接種BNT疫苗，但郭台銘認為BNT次世代疫苗存量不足，讓民眾面臨換打其他疫苗的風險，近日更重話怒批當局「朽木為官」、「禽獸食祿」。

今日王必勝親上火線回應指出，台灣當前mRNA次世代疫苗充足，仍有300多萬劑庫存，民眾想打都有。且所供應的BA.5雙價次世次疫苗為世界上最新、效果最好的，副作用也在監視下維持正常。

關於BA.5疫苗品質與施打狀況，王必勝表示，自11月18日首度開放施打以來，每日施打數約2萬至3萬，目前看來存量夠、品質佳，ACIP也通過可做為任何組合的追加劑。

王必勝也說明，莫德納雙價次世代疫苗來自於舊合約轉換而非新採買。去年第三季，政府向莫德納採購2000萬劑單價疫苗，當時有註記若有新產品可進行更換，因此目前的雙價疫苗並非額外採購。

先前王必勝也說明，礙於與BNT的疫苗合約無相關條款，無法比照莫德納由單價疫苗換成雙價疫苗。

王必勝也透露，若科學實證支持後續追加劑接種，明（2023）年度將以mRNA次世代疫苗為主，目前我國與莫德納仍有1500萬劑疫苗合約，視需求也不排除再購買BNT疫苗。此外，也會持續提供次單位蛋白疫苗，讓不適合mRNA或擔心副作用的民眾接種。

王必勝強調，疫苗常態化相當重要，將評估新冠疫苗是否比照流感疫苗定期每年施打，後續也盼疫苗廠申請正式藥證。

莫德納BA.5疫苗非新購　一代疫苗原合約升級換「次世代」莫德納BA.5疫苗非新購　一代疫苗原合約升級換「次世代」莫德納BA.5疫苗非新購　一代疫苗原合約升級換「次世代」

圖／指揮中心提供
新冠疫苗
莫德納BA.4/5雙價疫苗
BNT雙價疫苗
王必勝
郭台銘

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