12/22台灣本土新增19,798例 周志浩：可能已進入下一波流行

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）中央流行疫情指揮中心今(22)日公布，國內新增19,891例COVID-19確定病例，分別為19,798例本土個案及93例境外移入；另確診個案中新增41例死亡。指揮中心疫情監測組組長、疾管署長周志浩表示，確診案例增加幅度為23.6%，比起上週較大，「現在有可能已經進入到下一波的流行」。

醫療應變組組長羅一鈞說明，今日死亡個案中有一名13歲少女，有包含神經系統疾病在內的多重慢性病史，未曾接種新冠疫苗。該位死者於10月16日發現症狀，於10月18日急診並進入專責病房插管治療，雖於11月18日轉入一般病房，但因自身慢行病併發，最後於12月18日死亡。該案件為我國第28件青少年重症，第7例青少年死亡案例。

羅一鈞呼籲，青少年仍應接種至少一劑新冠疫苗，增強然染疫後的抵抗力，尤其建議有慢性病的青少年接種。

指揮中心表示，今日新增之19,798例本土病例，為8,869例男性、10,912例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,953例)，臺中市(2,585例)，桃園市(2,181例)，高雄市(2,116例)，臺北市(2,088例)，臺南市(1,602例)，彰化縣(953例)，新竹縣(710例)，新竹市(630)例，苗栗縣(470例)，屏東縣(399例)，雲林縣(374例)，嘉義縣(287例)，南投縣(286例)，宜蘭縣(273例)，基隆市(239例)，嘉義市(186例)，花蓮縣(183例)，金門縣(113例)，臺東縣(106例)，澎湖縣(59例)，連江縣(5例)。



指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為23例男性、18例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、26例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月21日至12月19日，死亡日期介於6月25日至12月19日。



指揮中心說明，今日新增93例境外移入個案中，為50例男性、43例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自中國(5例)，日本(3例)，香港及越南(各2例)，法國(1例)，另80例感染國家為調查中。入境日期介於今年11月21日至12月21日。



指揮中心統計，截至目前國內累計8,605,358例本土病例、共14,999例COVID-19死亡病例。指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。