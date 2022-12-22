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台東太麻里外海地震規模5.2、最大震度4級　多良火車站遊客受驚嚇

台鐵局表示，火車遇到4級、5弱地震時第一趟列車放慢以每小時30公里速度通過，第二趟列車起以每小時60公里慢行至前方站。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/22 14:27
台東太麻里外海地震規模5.2、最大震度4級　多良火車站遊客受驚嚇

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台東縣太麻里鄉外海今（22日) 中午發生規模5.2地震，太麻里震度4級，在多良火車站等待火車的遊客受到驚嚇，當時正好有普悠瑪列車經過多良高架鐵道，特別放慢行駛。

根據中央氣象局【 第183號 #顯著有感地震 #地震報告
發震時間：111年12月22日12時36分32秒
震央位置：北緯22.53°　東經121.02°
震源深度：7.2公里
芮氏規模：5.2
相對位置：臺東縣政府南南西方 28.8 公里 (位於臺東縣近海)

透過台東縣政府架設在多良火車站的即時影像，中午12時36分32秒，畫面上一對情侶靠在欄杆上喝飲料，等待火車經過，忽然一陣搖晃，男子趕緊扶著女友，觀景台上的遊客同樣受到驚嚇。地震後約10秒後，一輛普悠瑪列車經過多良火車站。

中央社引述台鐵局表示，火車遇到4級、5弱地震時第一趟列車放慢以每小時30公里速度通過，第二趟列車起以每小時60公里慢行至前方站。另需由工、電單位派員巡查路線，無礙後，才恢復原速度。

台東太麻里外海地震規模5.2、最大震度4級　多良火車站遊客受驚嚇

【 第183號 #顯著有感地震 #地震報告
各地震度級如下：
● 臺東縣地區最大震度4級
　4級：太麻里
　3級：達仁、臺東市、卑南
　2級：大武、綠島、東河、池上、鹿野
　1級：海端、成功、利稻、蘭嶼
● 屏東縣地區最大震度2級
　2級：獅子、瑪家、春日、三地門、新埤、屏東市、九如
　1級：滿州、恆春、小琉球、鵝鑾鼻、南灣
● 高雄市地區最大震度2級
　2級：旗山
　1級：六龜、高雄市、桃源、楠梓
● 花蓮縣地區最大震度2級
　2級：富里
● 雲林縣地區最大震度2級
　2級：草嶺
　1級：古坑、水林、斗六市、土庫、四湖
● 南投縣地區最大震度2級
　2級：日月潭
　1級：玉山、信義鄉
● 臺南市地區最大震度1級
　1級：新化、楠西、東山、佳里、七股、善化、臺南市、永康
● 嘉義縣地區最大震度1級
　1級：大埔、阿里山、義竹、民雄、太保市、番路
● 嘉義市地區最大震度1級
　1級：嘉義市
● 彰化縣地區最大震度1級
　1級：員林
台東
地震
太麻里
多良
火車站

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更新時間 : 2022-12-22 15:20 GMT+08:00

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