捕獸鋏致動物肢殘 新北破獲販售商 籲民眾勿以身試法

（台灣英文新聞 /生活組 綜合報導）捕獸鋏陷阱導致動物殘疾，我國已明定禁止使用。新北市警方近日破獲了土城一家獸鋏工廠，呼籲民眾勿買賣製造相關物品，否則將面臨罰鍰，甚至牢獄之災。

根據新北動保處，近日接獲台灣流浪動物救援協會創辦人阮小姐通報，土城永豐路一處工廠疑似販售獸鋏，數量龐大取貨容易，訂貨後可迅速運送到家。阮小姐表示，在臉書發現昌盛百貨販售捕獸鋏，小支獸鋏標價70元、大支780元，隨即匯款6,700元下單訂購81支。店家送件到府後，她立即向動保處檢舉。

動保處與警方追查後發現，售出地址位於土城區永豐路一處路邊廠區。廠家負責人戴小姐表示，現址僅是退貨中心，非賣家場址。循線發現，獸鋏製造商在中國，發貨點為廣東省雲浮市陽陽百貨，由台灣龍姓民眾在網路販售。

動保處指出，近年網路銷售興起，民眾透過網路電商平台、臉書等社群媒體，販售捕獸鋏或山豬吊。買家下訂後通知中國或國外廠商製作從海外郵寄到府，成本低廉獲利快速。

此舉已違反動物保護法第14-2條未經許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏。同法第14-1條亦規定，不可以使用獸鋏捕捉動物。違反前2條者將依同法第30條第1項處1萬5,000元至7萬5,000元罰鍰。如仍拒不改善5年內故意再次違反販售或使用獸鋏，可處2年以下有期徒刑。

另新北市動物保護自治條例亦已將山豬吊列入禁止販售及使用，違者亦可處1萬5,000元至7萬5,000元罰鍰，呼籲民眾切莫使用或販售賺取外快以身試法。



捕獸鋏（圖／新北動保處）



犬隻因捕獸鋏殘疾（圖／新北動保處）