（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）行政院發言人羅秉成今天(22日) 說，財政部長蘇建榮借調期滿請辭獲准，將回歸台北大學重執教鞭，辭令25日生效，由次長阮清華代理財政部長。

今天是蘇建榮最後一次參與行政院會，羅秉成主持政院會後記者會時轉述，院長蘇貞昌會中表示，蘇建榮在蔡政府上任之初就被延攬入閣，在行政團隊服務6年7個月，現因借調期滿即將返回台北大學重執教鞭，儘管他萬般不捨、總統蔡英文也一直慰留，最後還是尊重蘇建榮決定，勉予准辭。

蘇貞昌說，蘇建榮身為國家的大掌櫃，始終維持財政穩健、確保永續原則，嚴守財政紀律、做好債務控管，讓國家資源做最佳調配，發揮最大效益。

他說，這幾年台灣面臨疫情、非洲豬瘟、百年大旱，以及強鄰軍事與經濟威脅，需要各類緊急措施、充實國防軍備，還有拓銷無端被禁止出口的農產品，另外，因應美中貿易戰爭、俄烏戰爭、國內少子女化衝擊等都需要用錢，但蘇建榮發揮專業，靈活調度、努力籌措財源，並設法減輕公共債務。

蘇貞昌也說，蘇建榮推動並精進促參，減少政府支出、建立合理稅制、抑制投機炒作、實施境外資金匯回專法，以及推動讓民眾有感的報稅便民服務，都是蘇建榮帶領財政部打下的基礎跟成績。

蘇貞昌表示，不僅如此，蘇建榮任內，中央政府總決算還連續4年稅入稅出賸餘超過千億。2021年3大國際評等機構也調升台灣主權信用等級及展望，這都是非常好的成績。

他說，感謝蘇建榮近4年來共商國事，一同完成諸多艱難的任務，祝福蘇建榮卸下公職、回歸教授身份，能將實戰經驗帶回校園，培育更多人才，也不吝向政府提出建議，或給予支持鼓勵。

【快訊】台灣財政部長蘇建榮請辭25日生效 行政院：次長阮清華代理部長