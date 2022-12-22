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賴清德首場政見會：九合一敗選是警訊•民進黨不能已讀不回　黨員呼籲應培養人才

➤21日晚三重舉辦首場政見發表會上，有黨員高分貝批評執政太傲慢，也有黨員認為地方都被派系把持，呼籲賴清德要培養人才。➤賴清德在傾聽黨員發表意見後表示，民進黨在九合一選舉受到空前失敗，身為民進黨一份子、執政團隊一員，他無法推卸責任、決定出來參選黨主席，要發揮桶箍功能，團結基層共同面臨挑戰，讓民進黨可以重新站起來。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/22 12:28
民進黨主席補選參選人、副總統賴清德（中）21日晚間赴新北市三重區出席「向黨員報告-政見發表會」，同黨立委賴品妤（左）、余天（左2）、吳秉...

民進黨主席補選參選人、副總統賴清德（中）21日晚間赴新北市三重區出席「向黨員報告-政見發表會」，同黨立委賴品妤（左）、余天（左2）、吳秉...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨主席補選，副總統賴清德同額競選。賴清德昨(21日) 赴新北市三重舉辦政見發表會，他說，九合一選舉意義，像是礦坑中的金絲雀，人民用選票向執政民進黨發出警告訊號，若已讀不回，最大的危機必然在後面。

民進黨主席補選，副總統賴清德同額競選，中執會昨通過參選人資格審查。賴清德晚間赴新北市三重舉辦首場「向黨員報告-政見發表會」。

賴清德在傾聽黨員發表意見後表示，民進黨在九合一選舉受到空前失敗，身為民進黨一份子、執政團隊一員，他無法推卸責任、決定出來參選黨主席，要發揮桶箍功能，團結基層共同面臨挑戰，讓民進黨可以重新站起來，重振旗鼓贏得下階段勝利。

賴清德認為，這場選舉的意義，像是「礦坑中的金絲雀」，人民用選票向執政的民進黨發出警告訊號與鞭策，若民進黨已讀不回，現在還不是最大危機，最大危機必然在後面，必須謹慎以對。

他說，要誠實面對民進黨的不足與錯誤，對於社會各界所提出來的，包括論文抄襲事件、黨公職是否有黑金背景、不夠深入基層、施政無法得到人民支持；或者有人認為民進黨太重視數字、欠缺人民直接的感受，也有人提到民進黨講太多過去成績，講太少未來打拚目標。

賴清德說，這些問題要誠實面對並提出對策解決，無論是政策問題、或選舉技術問題、或是要透過立委修法立法問題，未來他擔任黨主席，絕對不會閃避問題，該停止就停止、該改變就改變、該加強就加強，希望重新得到人民支持。

他提到，民進黨創立至今，最重視追求的就是民主，雖然這次選舉無法得到人民支持，但這也是民主的勝利，台灣人沒輸，民進黨不能因為失敗而失去志氣，不能因為失敗而失去使命。

中央社引述賴清德說，過去對抗國民黨是為了台灣的民主，未來為了守護台灣的主權、維護台灣民主自由的生活方式，要勇敢面對中國威脅，這是新的使命。

他說，疫情後，經濟恢復非常重要，任何中小企業需要政府幫忙、要盡可能幫忙，這是新的使命；他允諾，會培養人才讓黨可以生生不息，並會重新擦亮民進黨的招牌，清廉、勤政、愛鄉土。

賴清德認為，應該正確理解這場選舉對民進黨的意義，從失敗中學習教訓，才能得到人民支持；如果他可以擔任黨主席，一定團結民進黨所有力量，重新站起來，為了下一場選舉再打拚。

賴清德表示，他決定每個縣市巡迴一遍，第一站到故鄉新北市、民主聖地三重，感謝大家出席，而21日晚的出席，不是為了抱著哭、也不是為了取暖，是為了民進黨未來發展，大家關心的是台灣未來前途，只要團結，絕對有辦法達目標。

昨晚三重舉辦首場政見發表會上，有黨員高分貝批評執政太傲慢，也有黨員認為地方都被派系把持，呼籲賴清德要培養人才。

昨晚現場齊聚數百名支持者，高喊民進黨加油；民進黨立委林淑芬、吳秉叡、余天、賴品妤、蘇巧慧、張宏陸、江永昌、民進黨新北市黨部主委何博文等黨公職都到場。賴清德鞠躬感謝支持者出席。

現場讓民眾盡情發言，有黨員反映，人民的聲音無法上傳，到黨中央就擋住，這次選舉「一屍五命」，她真的很難過、很痛心。

也有黨員說，這次輸得這麼慘，很多政策一定要改，有些人擔心，若投給民進黨以後兒子要出來當兵、若投給民進黨，中國就會打過來，為何民進黨不宣傳如何保護台灣，兵役制度讓民進黨失去選票；黨員呼籲賴清德做桶箍、團結大家。

有黨員直言，民進黨縣市長做不好，選舉才會輸，賴清德擔任黨主席，要培養人才，地方都是派系把持，民進黨一定要重視年輕人。

還有黨員認為民進黨執政太傲慢，很多人日子難過，但申請補助手續繁雜，而真正需要的人卻申請不到。

余天則對賴清德說，「下屆的總統也是你、沒有別人了」。他說，接下來讓賴清德做總統，賴清德絕對會聽基層的聲音。

林淑芬指出，賴清德首場政見會，從賴清德的故鄉開始，賴清德願意扛重擔，大家一定要做賴清德最厚實後盾；她說，兩個月之後，黨內總統候選人就要提名，民進黨要重整腳步、重建人民信任。

蘇巧慧說，感謝賴清德在困難時承擔責任，帶領黨繼續前進。吳秉叡呼籲衝高選票，他說，賴清德帶領民進黨一定可以找回建黨理想價值。

何博文說，可以失敗、不能失志，呼籲支持者，黨主席選舉踴躍投票，衝高票數，展現團結。賴品妤也說，不要因為同額就不出來投票，因為1月15日黨主席選舉結果，全台灣都在看、中國也在看，看民進黨是否團結、有無信心繼續往前。

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