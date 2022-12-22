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COVID後齟齬不斷 澳洲、中國外長會晤 兩國冰釋前嫌？

澳中交惡以來，雙方官方幾乎斷絕聯繫，連電話都不曾打。澳洲變天後，情況始有改善

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/22 11:41
澳洲外長黃英賢與中國外長王毅2022年12月21日在北京會晤（圖／美聯社）

澳洲外長黃英賢與中國外長王毅2022年12月21日在北京會晤（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）澳洲與中國自COVID-19疫情爆發以來，關係陷入冰點，連電話聯繫都不曾有。隨著澳洲政府今年政權輪替，兩國外交部長21日在北京會晤，試圖破冰，消弭歧見，打破貿易僵局。

綜合路透美聯社報導，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）與中國外長王毅的會面，是2019年以來首次部長級面對面對話，更是2018年以來的首場正式會談，適逢澳中建交50周年。

疫情爆發後，澳洲促國際對病毒源頭展開獨立調查，惹惱北京，雙方關係急轉直下，中國更對一連串澳洲商品祭出制裁。澳洲方面也陸續以阻止外國介入國內政治為由，推出多項措施，意在箝制北京私下動作。

今年澳洲變天，總理換成了工黨艾班尼斯（Anthony Albanese），澳中便積極重修舊好。11月在印尼峇里島的G20峰會中，艾班尼斯與中國領導人習近平進行場邊會晤，顯示彼此有意彌補關係。（延伸閱讀：才見習近平 澳洲總理暗指不支持台灣加入CPTPP 國內外譁然

澳洲盼中國能結束對澳制裁，釋放遭關押的澳籍華裔記者成蕾與華裔作家楊恆均。目前二人皆因違反「國家安全」之罪嫌遭不公開審問，未能取得領事協助，也無法與家人團聚。

儘管破冰在望，艾班尼斯強調，仍將持續打造一支核動力潛艦。美國、英國、澳洲2021年宣布組建AUKUS聯盟，美英將罕見分享相關潛艦技術與澳洲，旨在對抗中國在印太地區的霸權。（延伸閱讀：【AUKUS結怨】 拜登坦言美國行事「拙劣」法國馬克宏：信任有如愛情需證明

中國將澳洲視為美國主導的反中聯盟一員，這使得包括澳洲在內的多個國家，試圖在美中博弈之間取得與兩大國交往的平衡，一方面不能放棄與中國的重要經濟聯繫，另一方面也必須維持與美國的安全關係。

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