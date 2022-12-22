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媲美淡水夕照 台北再添新景點 雙溪濕地公園

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/22 10:42
雙溪濕地公園（圖／台北市大地工程處）

雙溪濕地公園（圖／台北市大地工程處）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台北市最新觀夕景點雙溪濕地公園，昨（21）日驗收完成啟用。夕陽餘暉，群鳥齊飛，北市府將之媲美淡水河濱的百萬夕照。

根據大地工程處，園區抽取士林抽水站前池水源，經過沉澱池、密植區及生態池等水利單元，透過微地形及植栽配置，利用大自然的力量將污水變清水，為水質淨化之環境教育場域。

此外，沿步徑種植260多棵適合在地生長的原生種喬木（如楓香、樟樹、九芎等），漫步廊道可體驗公園自然美景，讓民眾在繁忙的城市中，享有一處完善的休憩空間。

大地處表示，來雙溪濕地公園有幾個特色景點一定不容錯過。除了走入水中步道於生態池中心觀賞棲息之動植物外，也可於展望平台眺望公園全景。該平台為園區制高點，黃昏時能欣賞太陽西沉，往東還有大屯山壯麗山景，可望成為一睹雙溪與基隆河匯流口夕陽美景的熱門打卡景點。

大地處指出，濕地又稱大地之腎，雙溪濕地公園佔地約2.3公頃，屬小型公園，所以必須充分利用有限的空間，以及地形的起伏，讓水質淨化。設計時取消停車場空間，建議開車民眾利用兒童新樂園停車場，或搭乘大眾運輸工具前往。另夕陽觀景平台串連雙溪河濱自行車道，民眾也可來趟單車輕旅行。

雙溪濕地公園納入教育部「台北科學藝術園區」整體發展計畫，與兒童新樂園、科教館、天文館及美崙公園規劃整合為三館二園，提供倘佯濕地生態科學教育的全新休憩空間。

媲美淡水夕照 台北再添新景點 雙溪濕地公園

媲美淡水夕照 台北再添新景點 雙溪濕地公園
雙溪濕地公園（圖/台北大地工程處)
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更新時間 : 2022-12-22 10:46 GMT+08:00

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