俄烏戰爭以來首次出訪　烏克蘭總統澤倫斯基著招牌軍綠運動服•在美國會演說

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)美東時間21日抵達美國白宮,以戰時領袖身分與美國總統拜登展開會談,這是他自俄烏戰爭爆發以來首次海外訪問。

根據外電報導,澤倫斯基穿著軍綠色運動服與軍靴,而非西裝,乘車抵達白宮,拜登在美國第一夫人吉兒(Jill Biden)的陪伴下,用他的手臂摟住澤倫斯基的肩膀,隨後陪他穿越大門,當時守衛在大門舉著美國及烏克蘭國旗。

根據法新社,拜登在與澤倫斯基會面時承諾,美國將加強對烏克蘭的支持,並稱讚烏克蘭對於俄羅斯入侵的奮勇抵抗。

拜登告訴澤倫斯基:「我們將繼續強化烏克蘭的自衛能力,尤其是防空方面。」澤倫斯基則感謝拜登提供大力支持。總統拜登並向他承諾「你們的國家絕對不會孤立無援」("You will never stand alone" )。

澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)21日穿著招牌軍綠色運動服與軍靴 ( combat-green sweatshirt and boots) 、卡其褲訪問白宮,並與美國總統拜登(Joe Biden)及其國安團隊、內閣舉行雙邊會議。這是俄羅斯在2月下旬入侵烏克蘭後,澤倫斯基首次海外訪問。

在澤倫斯基抵達之際,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)透過聲明宣布,美國將向烏克蘭提供價值18.5億美元(約新台幣567億元)額外軍事援助,其中包括首次提供的愛國者防空系統(Patriot Air Defense System)。

拜登與澤倫斯基在雙邊會談後召開聯合記者會。拜登在會上除正式宣布提供烏克蘭18.5億美元軍援外,還加碼宣布美國國際開發總署(USAID)將向烏克蘭提供超過3.74億美元的人道援助,提供烏克蘭糧食、醫療保健、安全飲用水與暖氣。

台灣中央社引述拜登表示,澤倫斯基的造訪是在俄羅斯入侵烏克蘭的第300天。俄羅斯正利用寒冬為武器,讓人民挨餓受凍。俄羅斯軍隊故意攻擊烏克蘭基礎設施,切斷供熱與照明系統,這是俄羅斯軍隊對無辜烏克蘭民眾、兒童與其家人犯下的令人髮指暴行的最新例證。

拜登指出,他了解烏克蘭渴望正義和平,但俄羅斯無意結束戰爭,因此美國會持續支持烏克蘭,確保烏克蘭擁有足夠的軍力對抗俄羅斯暴行。

澤倫斯基: 我確信烏克蘭會贏得勝利

澤倫斯基首先表達對美國,以及拜登召集國際盟友支持烏克蘭的感謝之意。他期望在美國與盟友的支持下贏得這場勝利,但他隨後自我糾正說,「不,我確信」烏克蘭會獲勝。

澤倫斯基表示,他和拜登的雙邊會談主要討論明年局勢以及如何加強烏克蘭的防空能力,他感謝美方宣布的近20億美元軍援,愛國者飛彈系統將能有效強化烏克蘭防空能力,對烏克蘭能源與基礎設施安全至關重要。

他也半開玩笑地說,他和拜登保持密切溝通,最終他會向拜登送出希望提供更多愛國者飛彈系統的訊號,「這就是我們的生活,我們正在打仗」。

對於美國國會日前在2023財政年度綜合撥款法案(Omnibus Appropriations Act)中,將向烏克蘭和北約盟邦提供約449億美元緊急軍事與經濟援助,澤倫斯基也表示感謝並指出,這項投資的每一分錢都將用於加強全球安全。

在被問到對正義和平的看法時,澤倫斯基表示,他不知道何謂正義和平(just peace),對他而言是不對烏克蘭的主權、自由與領土完整妥協,他也認為俄羅斯應為所造成的損害付出代價。

美國國會領袖將他澤倫斯基

比作英國前首相邱吉爾

烏克蘭總統澤倫斯基21日也對美國國會發表演說,裴洛西等美國國會領袖將他比作英國前首相邱吉爾。

法新社報導,澤倫斯基將以戰時領袖身分,對美國國會發表演說,尋求美國幫助,而邱吉爾(Winston Churchill)在81年前也曾以戰時領袖身分,在美國國會演說。

美國民主黨籍國會眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)回憶說,當年邱吉爾在美國國會發表他的著名演說時,她的父親是國會議員。

裴洛西指出:「這對我而言是充滿意義的時刻。當邱吉爾於1941年在耶誕節隔日造訪國會時,我的父親國會議員達列山卓(Thomas D'Alesandro Jr.)是眾院成員,邱吉爾當時前來爭取我國支持,以對抗在歐洲的暴政。」

此外,美國民主黨籍參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)也表示:「數個世代前,邱吉爾曾站在那裡,今天總統澤倫斯基也將站在那裡,不僅是以總統身分,同時也將是自由大使。」

法新社指出,澤倫斯基這次造訪華府,就像邱吉爾在1941年12月訪美那樣,此時他的國家面臨無情攻擊,且國際援助對於該國繼續奮戰而言至關重要。

邱吉爾當年訪美正值二戰期間,納粹德國正肆虐歐洲,1941年12月7日,日本偷襲美國珍珠港,不久後邱吉爾受美國時任總統小羅斯福(Franklin D. Roosevelt)之邀訪美,據信此行為同盟國在二戰奠定勝基。

眾院議長裴洛西, 21日回贈美國國旗給烏克蘭總統澤倫斯基 (美聯社)