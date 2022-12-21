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美國釀酒師前衛酒標致敬Andy Warhol　諷刺藝術跳脫框架台北登場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/21 20:09
L’usine。（圖／品牌提供）

L’usine。（圖／品牌提供）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)美國釀酒師Dave Phinney 獨樹一格又前衛的酒標藝術在台北市北義餐廳Cantina del Gio展出，系列致敬安迪·沃荷（Andy Warhol）。

葡萄酒評論家Robert Parker 建立一個百分制的葡萄酒評分系統，評選加州 Orin Swift 以及 L'usine酒莊的主人及釀酒師 Dave Phinney年度最有價值釀酒師。

Parker 稱讚Phinney，放眼全球葡萄酒菁英，他是最具創造力的年輕釀酒師之一。年紀雖輕卻不失世故練達，持續不斷努力所展現的個性與才氣，再再令人讚賞。

Orin Swift 其中一款酒標大膽露骨又極具挑釁意味兒的Machete紅酒，連續三年〈2014、2015、2016〉入選Wine Spectator百大葡萄酒，無論是葡萄品種的少見性，亦或是酒標的獨特性，都是一款讓人讚嘆的美酒。這款酒並不只有單一酒標，而是擁有 12 個同系列酒標，全都以性感美女、大刀和豪車為發想的攝影作品。值得一提的是，2016年的年中，Orin Swift被全球最大的葡萄酒集團E. & J. Gallo Winery納入旗下。

美國釀酒師前衛酒標致敬Andy Warhol　諷刺藝術跳脫框架台北登場
Machete。（圖／品牌提供）

Phinney相信，Andy Warhol將工作室命名為「The Factory」，藉此諷刺藝術以高大上的姿態存在於世上的無聊意識形態，並接受了藝術是需要努力的事實。葡萄酒也是如此，一瓶美酒成功的秘訣可能是靠著累積無數的失敗而造就的。「工廠」顧名思義是量產商品，而好酒其實就像是Andy Warhol的作品一樣，是可以被量產的、有價值的藝術品。

L’usine源自法文，意即「工廠」，Dave Phinney以此品牌向Andy Warhol致敬，釀造一系列酒款獻給那些跳脫既有框架的人們，特別是過去與現在傑出的藝術家與釀酒師。

L’usine品牌的重點是Pinot Noir，來自加州一些最令人嚮往的葡萄園，包括Sonoma Coast的Annapolis葡萄園。除了葡萄酒的藝術氣息，酒瓶上的藝術作品 – 酒標，以獨樹一幟的高度風格拍攝不同年齡層女性展露的姿態與風華，就像每一款酒帶來不同的體驗與感受。

展覽地點Cantina del Gio於2018年初創立，肉類料理使用龍眼木以Andrea的外婆的古法柴燒碳烤，加上其創意及不時更換特殊菜單，義大利麵和燉飯也都加了更多創新元素，讓挑惕的饕客流連忘返。店內最推薦綜合柴燒碳烤拼盤，外酥內軟的澳洲365天穀飼巧克力和牛肋眼，彈牙的西班牙伊比利豬、手撕蟹肉麵疙瘩、松露扇貝等。

美國釀酒師前衛酒標致敬Andy Warhol　諷刺藝術跳脫框架台北登場
L’usine。（圖／品牌提供）

更新時間 : 2022-12-21 21:03 GMT+08:00

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