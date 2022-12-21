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亞洲新媒體高峰會落幕！齊聚國內外重量級講者　精彩回放看這邊！

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/21 20:24
2022亞洲新媒體高峰會新經典(左起)朱延平、郭建宏、邱復生、段鍾沂。(圖/亞洲新媒體高峰會)

2022亞洲新媒體高峰會新經典(左起)朱延平、郭建宏、邱復生、段鍾沂。(圖/亞洲新媒體高峰會)

（台灣英文新聞／娛樂組　綜合報導）《2022亞洲新媒體高峰會》已落幕，聚焦娛樂產業趨勢，首度邀請南韓文化產業振興院及Netflix亞太副總裁來台，一起來看今年亮點！

媒體暨影視音發展協會 (NMEA)主辦，台灣內容產業的年度盛會《2022亞洲新媒體高峰會》，20日在台北晶華酒店圓滿落幕。連續舉辦四年的「亞洲新媒體高峰會」共累積了近100場的專講對談、超過300位來自產官學界的講者。

NMEA新媒體暨影視音發展協會理事長蔡嘉駿表示：「NMEA將在本屆峰會後邀請經濟學者、律師、會計師以及產業人士，彙整四屆以來的所有內容，於2023年推出台灣內容產業白皮書，用實際行動向政府政策建言，持續推動台灣在地內容的開創，讓台灣原創內容充分獲得本土的文化養分與認可，進而站上國際舞台發光發熱！」

今年首度邀得韓國官方組織「韓國文化產業振興院KOCCA」政策本部產業政策組組長朴爀台，以及全球串流影音霸主Netflix的亞太地區(不含印度)內容副總裁金珉暎。

第二天議程除了分析新趨勢、新策略外，像是最新成立的部會「數位發展部」政務次長李懷仁說明「多元宇宙科」如何協助內容軟體產業的發展。今年加入新經典的探討，難得邀請到台灣內容產業各據一方的四大代表人物，分享經營心法、成功關鍵，包含電影圈的導演朱延平、音樂圈的滾石集團董事長段鍾沂、電視圈的映畫傳播董事長郭建宏，和媒體圈的台開總裁邱復生。

滾石集團董事長段鍾沂說出這數十年來滾石各項投資或經營的失敗案例，包含電影、電視台、廣播、出版等，就像是滾石曾經發行300位歌手，但能被大家記住的其實只有寥寥幾位，佔比只有6%。他認為，滾石唱片不是Content Provider(內容提供者)，而是Service Provider(服務提供者)，要提供強大資源給歌手，滿足他們的創作能量。歷經各種不同可能性的嘗試，有才華的創作者，才有機會被聽見被看見。

映畫傳播董事長郭建宏以多年經驗建議戲劇製作的三大標準：不要跟風、故事感動人心、製作要嚴謹。不要為了想把版權賣到海外而一昧猜老外喜歡什麼，要盡快把流失的台灣觀眾找回來。不要迷信大規格大製作，當年秦俑電視劇就讓他賠了上千萬。

台灣電影喜劇教父導演朱延平，分享自己的人生悲喜與拍片經歷，果然讓現場笑聲不斷，他更將傳承自師父蔡揚名導演的一句話：喜劇永遠是最賣錢的片種，來送給現場的內容業界人士。

甚少公開露面的邱復生表示，自己很怕公開演說，因為當下分享的趨勢一轉眼就會過時了。而創新則是他每一次創業的準則！

若錯過現場參與，自今（21）日起可上NMEA協會的Youtube頻道回看。
亞洲新媒體高峰會

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