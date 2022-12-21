亞洲新媒體高峰會落幕！齊聚國內外重量級講者　精彩回放看這邊！

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）《2022亞洲新媒體 高峰會》已落幕，聚焦娛樂產業趨勢，首度邀請南韓文化產業振興院及Netfl ix亞太副總裁來台，一起來看今年亮點！

媒體暨影視音發展協會 (NMEA)主辦，台灣內容產業的年度盛會《2022亞洲新媒體 高峰會》，20日在台北晶華酒店圓滿落幕。 連續舉辦四年的「亞洲新媒體高峰會」共累積了近100場的 專講對談、超過300位來自產官學界的講者。

NMEA新媒體暨影 視音發展協會理事長蔡嘉駿表示：「NMEA將在本屆峰會後邀請經 濟學者、律師、會計師以及產業人士，彙整四屆以來的所有內容，於 2023年推出台灣內容產業白皮書，用實際行動向政府政策建言， 持續推動台灣在地內容的開創，讓台灣原創內容充分獲得本土的文化養分與認可， 進而站上國際舞台發光發熱！」

今年首度邀得韓國官方組織「韓國文化產業振興院KOCCA」 政策本部產業政策組組長朴爀台，以及全球串流影音霸主Netfl ix的亞太地區(不含印度)內容副總裁金珉暎。

第二天議程除了分析新趨勢、新策略外，像是最新成立的部會「 數位發展部」政務次長李懷仁說明「多元宇宙科」 如何協助內容軟體產業的發展。今年加入新經典的探討， 難得邀請到台灣內容產業各據一方的四大代表人物，分享經營心法、 成功關鍵，包含電影圈的導演朱延平、 音樂圈的滾石集團董事長段鍾沂、電視圈的映畫傳播董事長郭建宏， 和媒體圈的台開總裁邱復生。

滾石集團董事長段鍾沂說出這數十年來滾石各項投資或經營的失 敗案例，包含電影、電視台、廣播、出版等，就像是滾石曾經發行3 00位歌手，但能被大家記住的其實只有寥寥幾位，佔比只有6%。他認為，滾石唱片不是Content Provider(內容提供者)，而是Service Provider(服務提供者)，要提供強大資源給歌手， 滿足他們的創作能量。歷經各種不同可能性的嘗試， 有才華的創作者，才有機會被聽見被看見。

映畫傳播董事長郭建宏以多年經驗建議戲劇製作的三大標準： 不要跟風、故事感動人心、製作要嚴謹。 不要為了想把版權賣到海外而一昧猜老外喜歡什麼， 要盡快把流失的台灣觀眾找回來。不要迷信大規格大製作， 當年秦俑電視劇就讓他賠了上千萬。

台灣電影喜劇教父導演朱延平，分享自己的人生悲喜與拍片經歷， 果然讓現場笑聲不斷，他更將傳承自師父蔡揚名導演的一句話： 喜劇永遠是最賣錢的片種，來送給現場的內容業界人士。

甚少公開露面的邱復生表示，自己很怕公開演說， 因為當下分享的趨勢一轉眼就會過時了。 而創新則是他每一次創業的準則！

若錯過現場參與，自今（21）日起可上NMEA協會的Youtub e頻道回看。