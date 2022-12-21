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遭酸BNT推銷員！台灣鴻海創辦人郭台銘怒了　16字開嗆執政者朽木、禽獸

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/21 19:28
董今（21）日在臉書寫下16字開嗆執政黨。（圖／郭台銘臉書）

董今（21）日在臉書寫下16字開嗆執政黨。（圖／郭台銘臉書）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）郭台銘採購BNT疫苗困難重重，更遭薛瑞元開酸「BNT推銷員」，郭董今（21）日在臉書開嗆民進黨，吸引大批網友朝聖力挺。

鴻海集團創辦人郭台銘近日重提BNT爭議，談起購買BNT疫苗時遭遇重重困難，卻遭衛福部長薛瑞元酸「像是BNT推銷員」，郭董不忍了，在臉書寫下16字深表遺憾。

郭台銘貼文寫下，「遺憾：廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，並建議「望執政者體民所苦，廣納建言！」

貼文發布1小時破5萬人按讚，網友留言，「2024總統只投郭董」、「只會耍嘴皮子的中央真的令人失望」、「寥寥數語，道盡社會心聲」；資深媒體人趙少康也留言力挺，「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」視人命如草芥的民進黨政府毫不愧咎悔改，國之大不幸。

此外，郭台銘辦公室給予三點回應：

1、台灣目前沒有BNT雙價（次世代）疫苗是事實，台灣在前幾劑的疫苗中，民眾有不同選擇，所以後續當然也有民眾會有不同的需求，高端若繼續有次世代的發展，政府在做疫苗採購也應該納入考量，政府組織存在的目的之一就是在照顧社會中可能相對少數人的需求，否則一切就依靠商業供需決定即可！更何況打BNT的人還非少數！

2、不同廠牌就算同成份的藥品都有其配方的差異，混打疫苗政策是疫苗不足時的無奈之舉，如今國際疫苗市場供貨正常，一個負責任的政府，當然應該多方採購疫苗，讓人民有選擇的權利，政府的採購策略為何經常要獨押獨大，讓國民沒有選擇，這才是大家心中的疑惑。

3、還記得BNT兒童疫苗劑型？當初政府也是要求民眾讓6-11歲小孩打半劑莫德納，最後因為民怨和家長不放心，才又趕忙的進BNT兒童劑型，照官方的邏輯講法，台灣的家長們許多也是BNT的業務代表！
BNT
薛瑞元
郭台銘

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更新時間 : 2022-12-21 19:53 GMT+08:00

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