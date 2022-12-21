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台南經發局長陳凱凌涉貪 黃偉哲小內閣名單卡關

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/21 17:50
台南市經發局長陳凱凌涉嫌貪汙今（21）日被帶回南檢偵訊 (圖／中央社）

台南市經發局長陳凱凌涉嫌貪汙今（21）日被帶回南檢偵訊 (圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）台南市政府經濟發展局長陳凱凌因涉及貪污等罪嫌，台南地檢署今（20）日搜索6處所，並於陳凱凌住處查扣30萬元現金等物，陳凱凌及2名證人已被帶回南檢偵訊。台南市長黃偉哲原訂公布於上午公布小內閣名單也延期。

陳凱凌涉貪遭南檢鎖定，於今日上午7時許突襲搜索其台南市中西區悅世界住處，查扣新台幣20萬元、牛皮紙袋裝有10萬元及一家工程公司名片等物證，並將陳凱凌帶回偵訊。

南檢先後又搜索台南市永華市政中心等處所，並耗時3小時搜索其位於台南市政府經發局的辦公室，隨後帶走多箱資料。

南檢新聞稿指出，該署於今年3月接獲陳凱凌涉嫌貪污，立刻分案指揮偵辦，經專案小組蒐證及詢問相關證人，認定陳凱凌涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物罪及同法第6條之1財產來源不明等罪嫌。

外傳陳凱凌涉入光電案，南檢表示因偵查不公開原則，不予證實，將待案情釐清及決定後續作為後再說明。

檢調大動作突檢，台南市長黃偉哲一度狀況外，表示「未被告知」。原定於上午召開市政會議時，公布完整小內閣名單，疑似因陳凱凌被約談，僅公布5名離職名單。

陳凱凌，台灣大學城鄉所碩士、師範大學法學博士，曾任教於大學院校，也曾擔任新竹市政府都發局長、桃園大眾捷運公司總經理、高雄市政府捷運工程局長、建設局長、副秘書長等職務，於2020年1月21日接任台南市經發局長。
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