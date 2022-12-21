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大倉久和2023正宗新年慶祝儀式　體驗大和文化魅力

By 台灣英文新聞
2022/12/21 17:39
圖：大倉久和大飯店
圖：大倉久和大飯店

圖：大倉久和大飯店

圖：大倉久和大飯店

揮別歲末，喜迎新年，大倉久和大飯店舉辦道地日式新年慶祝儀式，跨年夜推出「歐風跨年饗宴」，暢享歐風館自助式早餐及午晚餐外，提供房客日本跨年獨有的「年越蕎麥麵」日式體驗；元旦當天舉辦豐富慶祝活動，包含「鏡開儀式」、「鼓魂鈦鼓」太鼓演出及搗麻糬體驗，活動對外開放免費參加，無須出國就能體驗道地日式新年，盡享大和文化魅力！

跨年夜入住體驗正宗日式新年祈福慶典

大倉久和大飯店推出「歐風跨年饗宴」住房專案，雙人入住每房7,935元起，深具日系風韻的中山南京商圈，結合休閒與商務體驗，在熙嚷往來的城市中打造一方棲心綠洲，盡享極致舒適的住宿氛圍，享受正宗日本的「年越」（としこし）及「元日」（がんじつ）新年儀式，在台北城細細品味日式文化的優雅氣息，同時體驗日本御三家細膩待客之道。

此外，每房加價3,999元，即可享翌日歐風館自助式早餐2客（每客價值858元），及歐風館自助式午餐或晚餐2客（每客價值2,178元），除了招牌的俄羅斯酸奶牛肉、法式焗田螺、紅酒燉牛舌之外，山本主廚特別準備威靈頓牛排、爐烤火雞、鐵板牛小排、馬賽海鮮湯泡飯，等各類海鮮等精彩佳餚，以源源不絕的巧思創意，歲末歡聚時刻，帶給饕客撼動靈魂的經典法式料理！

為帶給賓客更深刻的日式跨年體驗，12月31日晚間10點起提供「年越蕎麥麵」（としこしそば）供跨年房客享用，日本人在年末品嚐蕎麥麵象徵著長壽、招財、除厄、改運、祈求健康等吉祥寓意，於此同時，與日本零時差觀賞NHK「紅白歌合戰」，12點最後倒數時刻開放頂樓泳池畔眺望璀璨101煙火，為2022年畫下完美句點。

喜迎2023豐富日本儀式盡享大和文化魅力

迎接嶄新的一年，1月1日元旦當日，大倉久和大飯店舉辦豐富慶祝儀式，活動為免費自由參加，上午10點起及下午2點起兩場次，表演節目邀請知名太鼓團體「鼓魂鈦鼓」，帶來充滿大和色彩的曲目，為新的一年接開序幕，曲目從氣勢磅礡的「大祭」登場，伴隨鼓者強而有力的肢體，打擊快速節奏，為正月燃起高昂情緒，接續的樂曲「翔」則是配合笛聲悠揚，漸漸舒緩滿溢優雅大和氣息；接著，由飯店代表福元雅彥總經理與嘉賓共同敲開清酒，以「鏡開儀式」（かがみびらき）象徵新年開運好兆頭；此外，麻糬在日本新年扮演重要的角色，象徵慶賀稻米豐收的意思，隨著料理長槌打麻糬與現場的吆喝聲，將新的一年注入滿滿活力，現場提供黃豆粉麻糬與紅豆麻糬湯。活動當日穿著和服於社群網站打卡，即可免費獲得精美禮品一份。

詳見官網，線上訂房。訂房專線: 02-2181-5120。

更新時間 : 2022-12-21 18:02 GMT+08:00

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