賞鳥、品茶點、眺絕美夕陽 成龍濕地觀景平台喜奪金質獎優等獎

雲林口湖成龍濕地又添賞景新秘境！行政院農業委員會水土保持局與成龍社區發展協會、觀樹教育基金會及加拿大籍藝術家Justin Tyler Tate等單位跨域合作，將原有荒蕪土地翻轉為多功能活動空間，於濕地南端打造一處可賞景品茶點的「成龍之丘」觀景平台，實踐生態與藝術共鳴的里海永續環境發展，獲得今年度公共工程金質獎土木類優等肯定。
成龍社區發展協會林珮甄專案經理說，很高興在農村再生政策的協助下，邀請社區青年與駐村藝術家共同創作Cage籠、Avialae鳥翼兩件呼應在地故事地景的作品。觀景平台也納入居民討論協作，攜手創作解說牆、蚵殼圍籬等特色裝置藝術，不僅改善過去社區導覽場域與旅遊動線的不足之處，也透過共同參與凝聚了社區的共識與向心力，一掃疫情期間沉悶的陰霾，居民更樂於投入場域的管理及維護，帶領遊客走進成龍與自然共生的迷人風景中。
水保局南投分局陳榮俊分局長說明，成龍濕地是國內重要濕地，已連續多年觀察到突破百隻的黑面琵鷺前來覓食棲息。因此「口湖鄉成龍社區聚落空間綠美化改善工程」在設計上運用迴避次生林、縮小施作擾動、減少夜間燈光、復育原生蘆葦等生態措施，並就地取材運用廢棄蚵殼鋪設為透水層，打造環境永續的「會呼吸的地盤」。多功能廣場上因地制宜設置的觀景平台分為上下兩層，下層可觀野鳥、從泥雕彩繪牆認識社區故事；上層則可遠眺夕陽，一邊品味由社區精心準備、在地食材料理上菜的濕地餐桌，乘著海風感受成龍社區產業發展與生態環境和諧共榮的美好。
水保局李鎮洋局長表示，成龍社區歷經十餘年光陰，在核心角色與回留青年的共同努力下，居民從觀望、互動到齊心參與，逐漸翻轉「桑田變滄海」的土地劣勢，成為雲嘉南濱海軸線上農村再生的典範。來到成龍社區除了賞景，更推薦參加社區開發的濱海植物炒茶、走讀成龍等深度遊程，拜訪「成龍．捌貳」品嚐烏魚子司康等在地特色茶點，還有季節限定的三合院冬季餐桌與濕地夏季餐桌等您來體驗！邀請國人走近成龍，一起看見土地的再生與希望。
照片來源：水土保持局提供