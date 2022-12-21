賞鳥、品茶點、眺絕美夕陽 成龍濕地觀景平台喜奪金質獎優等獎

雲林口湖成龍濕地又添賞景新秘境！ 行政院農業委員會水土保持局與成龍社區發展協會、 觀樹教育基金會及加拿大籍藝術家Justin Tyler Tate等單位跨域合作，將原有荒蕪土地翻轉為多功能活動空間， 於濕地南端打造一處可賞景品茶點的「成龍之丘」觀景平台， 實踐生態與藝術共鳴的里海永續環境發展， 獲得今年度公共工程金質獎土木類優等肯定。

成龍社區發展協會林珮甄專案經理說， 很高興在農村再生政策的協助下， 邀請社區青年與駐村藝術家共同創作Cage籠、 Avialae鳥翼兩件呼應在地故事地景的作品。 觀景平台也納入居民討論協作，攜手創作解說牆、 蚵殼圍籬等特色裝置藝術， 不僅改善過去社區導覽場域與旅遊動線的不足之處， 也透過共同參與凝聚了社區的共識與向心力， 一掃疫情期間沉悶的陰霾，居民更樂於投入場域的管理及維護， 帶領遊客走進成龍與自然共生的迷人風景中。

水保局南投分局陳榮俊分局長說明，成龍濕地是國內重要濕地， 已連續多年觀察到突破百隻的黑面琵鷺前來覓食棲息。因此「 口湖鄉成龍社區聚落空間綠美化改善工程」 在設計上運用迴避次生林、縮小施作擾動、減少夜間燈光、 復育原生蘆葦等生態措施，並就地取材運用廢棄蚵殼鋪設為透水層， 打造環境永續的「會呼吸的地盤」。 多功能廣場上因地制宜設置的觀景平台分為上下兩層， 下層可觀野鳥、從泥雕彩繪牆認識社區故事；上層則可遠眺夕陽， 一邊品味由社區精心準備、在地食材料理上菜的濕地餐桌， 乘著海風感受成龍社區產業發展與生態環境和諧共榮的美好。

水保局李鎮洋局長表示，成龍社區歷經十餘年光陰， 在核心角色與回留青年的共同努力下，居民從觀望、 互動到齊心參與，逐漸翻轉「桑田變滄海」的土地劣勢， 成為雲嘉南濱海軸線上農村再生的典範。來到成龍社區除了賞景， 更推薦參加社區開發的濱海植物炒茶、走讀成龍等深度遊程，拜訪「 成龍．捌貳」品嚐烏魚子司康等在地特色茶點， 還有季節限定的三合院冬季餐桌與濕地夏季餐桌等您來體驗！ 邀請國人走近成龍，一起看見土地的再生與希望。

照片來源：水土保持局提供