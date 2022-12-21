復刻石門區嵩山百年水梯田地景　創新價值獲第22屆工程金質獎

行政院農業委員會水土保持局攜手嵩山社區發展協會，重新規劃營造約0.6公頃、廢耕超過30年的土地。以復舊如「舊」的理念，復刻重現13層的水梯田美景，融合生態友善、產業發展與生活效益等多元面向的設計，更榮獲第22屆公共工程金質獎優等獎肯定。
新北市石門區嵩山社區發展協會王綸理事長表示，嵩山水梯田是先民在崎嶇畸零土地上生活的草根精神展現，更是國內最大砌石梯田群，卻隨著人口老化、青年外流而逐漸消失。2012年起在農村再生政策支持下陸續投入水梯田復育，由社區居民與加起來逾千歲的長輩，重新捲起褲管下田耕作，孕育出「千歲米」新風華。為讓這次的水梯田復育能更貼近百年前的樣貌，水保局除詳細觀察每一處的環境氛圍與地景特性，經由景觀師獨到的眼光與美感加以量身定制，形塑出環境本身美質外，並採尊重環境紋理的自然步道工法，透過訪談在地耆老經驗、邀請老農實作與試走，來確保田區旁保甲路的使用合宜性，思考細膩讓人「足感心」！復育後的水梯田自然銜接舊有梯田地景，難辨新舊呢。
水保局臺北分局蔡金龍分局長說明，「石門區嵩山社區水梯田復育工程」以「生態產業化，產業生態化」的友善理念進行思考。因地制宜的採用符合當地環境特色的自然材料(現地黏土、安山岩等)，搭配經驗老道的砌石師傅，以圍砌、交丁砌等傳統工法疊砌保留孔隙的砌石護坡，並師法先民智慧以牛踏晶化工法夯實、修復水梯田犁底層與田埂。不僅重現在地珍貴的歷史文化地景，也讓梯田能重新發揮蓄水與耕作效用，在動線設計上也細心迴避了柴棺龜、穿山甲等保育類動物的棲地空間，重新建立起產業與生態的共好環境。
水保局李鎮洋局長說，復育後的嵩山水梯田也結合淡江大學USR計畫，吸引青年回留農村發展，迄今已辦理超過1,000人次的食農教育體驗活動，創造150人次以上的就業機會，成為北部地區推動食農教育體驗與綠色旅遊的重要場域。期待嵩山水梯田做為產業傳承復興的典範，融合生態保育與農業特色文化，朝向加入里山倡議案例與臺灣世界遺產潛力點的目標邁進，讓世界看見臺灣農村的韌性、美好與豐富樣貌。
照片來源：水土保持局提供