復刻石門區嵩山百年水梯田地景　創新價值獲第22屆工程金質獎

行政院農業委員會水土保持局攜手嵩山社區發展協會， 重新規劃營造約0.6公頃、廢耕超過30年的土地。以復舊如「 舊」的理念，復刻重現13層的水梯田美景，融合生態友善、 產業發展與生活效益等多元面向的設計， 更榮獲第22屆公共工程金質獎優等獎肯定。

新北市石門區嵩山社區發展協會王綸理事長表示， 嵩山水梯田是先民在崎嶇畸零土地上生活的草根精神展現， 更是國內最大砌石梯田群，卻隨著人口老化、青年外流而逐漸消失。 2012年起在農村再生政策支持下陸續投入水梯田復育， 由社區居民與加起來逾千歲的長輩，重新捲起褲管下田耕作， 孕育出「千歲米」新風華。 為讓這次的水梯田復育能更貼近百年前的樣貌， 水保局除詳細觀察每一處的環境氛圍與地景特性， 經由景觀師獨到的眼光與美感加以量身定制， 形塑出環境本身美質外，並採尊重環境紋理的自然步道工法， 透過訪談在地耆老經驗、邀請老農實作與試走， 來確保田區旁保甲路的使用合宜性，思考細膩讓人「足感心」！ 復育後的水梯田自然銜接舊有梯田地景，難辨新舊呢。

水保局臺北分局蔡金龍分局長說明，「 石門區嵩山社區水梯田復育工程」以「生態產業化，產業生態化」 的友善理念進行思考。 因地制宜的採用符合當地環境特色的自然材料(現地黏土、 安山岩等)，搭配經驗老道的砌石師傅，以圍砌、 交丁砌等傳統工法疊砌保留孔隙的砌石護坡， 並師法先民智慧以牛踏晶化工法夯實、修復水梯田犁底層與田埂。 不僅重現在地珍貴的歷史文化地景， 也讓梯田能重新發揮蓄水與耕作效用， 在動線設計上也細心迴避了柴棺龜、 穿山甲等保育類動物的棲地空間， 重新建立起產業與生態的共好環境。

水保局李鎮洋局長說， 復育後的嵩山水梯田也結合淡江大學USR計畫， 吸引青年回留農村發展，迄今已辦理超過1, 000人次的食農教育體驗活動，創造150人次以上的就業機會， 成為北部地區推動食農教育體驗與綠色旅遊的重要場域。 期待嵩山水梯田做為產業傳承復興的典範， 融合生態保育與農業特色文化， 朝向加入里山倡議案例與臺灣世界遺產潛力點的目標邁進， 讓世界看見臺灣農村的韌性、美好與豐富樣貌。

照片來源：水土保持局提供