臺灣企銀FinTech校園創意競賽 北商大「學付無拘」奪冠

金融科技（FinTech）浪潮崛起，臺灣企銀攜手金融研訓院共同舉辦「2022年臺灣中小企業銀行校園金融科技創意挑戰賽」，探掘具備潛力的未來人才，最終由臺北商業大學財務金融系團隊，以「學付無拘」為題，從學生金融需求為出發點，結合貸款、小額投資、獎學金服務及點數回饋機制，開拓場景金融商機，展現年輕世代對未來金融科技的前瞻想像，成功奪冠抱走10萬元獎金。
此次競賽入圍提案相當多元，臺北科技大學獲得亞軍的團隊以安養信託為基礎，建立銀髮族消費與帳務處理新模式，實現金融友善；另外一組則以友善外籍照護者及長者為主軸，結合長照與金融業務發想，創意提案獲得評審青睞奪得季軍。成功大學團隊突破框架，以新創企業融資需求為題，透過機器學習結合大數據產出信評分數，獲頒最佳潛力獎。
這一屆「校園金融科技創意挑戰賽」包含「支付金融」、「銀髮數位應用」、「融資平台服務」、「綠色金融」與「投資理財」等多元領域。由於今年疫情逐步趨緩，臺灣企銀首次舉辦Fintech創意競賽活動，就在校園造成熱烈迴響，總計187件作品參賽，綜合創新性、潛力性、市場可行性多方評比後進行決賽，競爭非常激烈，不少作品更已具備應用串接的可能性。
臺灣企銀表示，數位人才對於企業數位轉型的過程至關重要，此次舉辦Fintech創意競賽，一方面代表臺灣企銀重視數位金融科技發展，另一方面，則是希望透過競賽，打造產學交流環境，讓校園學習與職場實戰無縫接軌，並招納更多具未來潛力的青年俊才，亦能讓該行持續精進數位服務，打造客戶美好的數位金融生活，朝著成為客戶首選數位品牌目標邁進。