臺灣企銀FinTech校園創意競賽 北商大「學付無拘」奪冠

金融科技（FinTech）浪潮崛起， 臺灣企銀攜手金融研訓院共同舉辦「2022年臺灣中小企業銀行校 園金融科技創意挑戰賽」，探掘具備潛力的未來人才， 最終由臺北商業大學財務金融系團隊，以「學付無拘」為題， 從學生金融需求為出發點，結合貸款、小額投資、 獎學金服務及點數回饋機制，開拓場景金融商機， 展現年輕世代對未來金融科技的前瞻想像，成功奪冠抱走10萬元獎 金。

此次競賽入圍提案相當多元， 臺北科技大學獲得亞軍的團隊以安養信託為基礎， 建立銀髮族消費與帳務處理新模式，實現金融友善； 另外一組則以友善外籍照護者及長者為主軸， 結合長照與金融業務發想，創意提案獲得評審青睞奪得季軍。 成功大學團隊突破框架，以新創企業融資需求為題， 透過機器學習結合大數據產出信評分數，獲頒最佳潛力獎。

這一屆「校園金融科技創意挑戰賽」包含「支付金融」、「 銀髮數位應用」、「融資平台服務」、「綠色金融」與「投資理財」 等多元領域。由於今年疫情逐步趨緩，臺灣企銀首次舉辦Finte ch創意競賽活動，就在校園造成熱烈迴響，總計187件作品參賽 ，綜合創新性、潛力性、市場可行性多方評比後進行決賽， 競爭非常激烈，不少作品更已具備應用串接的可能性。

臺灣企銀表示， 數位人才對於企業數位轉型的過程至關重要，此次舉辦Fintec h創意競賽，一方面代表臺灣企銀重視數位金融科技發展， 另一方面，則是希望透過競賽，打造產學交流環境， 讓校園學習與職場實戰無縫接軌， 並招納更多具未來潛力的青年俊才，亦能讓該行持續精進數位服務， 打造客戶美好的數位金融生活， 朝著成為客戶首選數位品牌目標邁進。