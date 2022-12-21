Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

臺灣企銀FinTech校園創意競賽 北商大「學付無拘」奪冠

By 台灣英文新聞
2022/12/21 17:23
首屆臺灣企銀FinTech校園創意競賽，最終由臺北商業大學財務金融系團隊成功奪冠，獲獎團隊熱情合照留念。(照片來源：臺灣企銀提供)

首屆臺灣企銀FinTech校園創意競賽，最終由臺北商業大學財務金融系團隊成功奪冠，獲獎團隊熱情合照留念。(照片來源：臺灣企銀提供)

金融科技（FinTech）浪潮崛起，臺灣企銀攜手金融研訓院共同舉辦「2022年臺灣中小企業銀行校園金融科技創意挑戰賽」，探掘具備潛力的未來人才，最終由臺北商業大學財務金融系團隊，以「學付無拘」為題，從學生金融需求為出發點，結合貸款、小額投資、獎學金服務及點數回饋機制，開拓場景金融商機，展現年輕世代對未來金融科技的前瞻想像，成功奪冠抱走10萬元獎金。

此次競賽入圍提案相當多元，臺北科技大學獲得亞軍的團隊以安養信託為基礎，建立銀髮族消費與帳務處理新模式，實現金融友善；另外一組則以友善外籍照護者及長者為主軸，結合長照與金融業務發想，創意提案獲得評審青睞奪得季軍。成功大學團隊突破框架，以新創企業融資需求為題，透過機器學習結合大數據產出信評分數，獲頒最佳潛力獎。

這一屆「校園金融科技創意挑戰賽」包含「支付金融」、「銀髮數位應用」、「融資平台服務」、「綠色金融」與「投資理財」等多元領域。由於今年疫情逐步趨緩，臺灣企銀首次舉辦Fintech創意競賽活動，就在校園造成熱烈迴響，總計187件作品參賽，綜合創新性、潛力性、市場可行性多方評比後進行決賽，競爭非常激烈，不少作品更已具備應用串接的可能性。

臺灣企銀表示，數位人才對於企業數位轉型的過程至關重要，此次舉辦Fintech創意競賽，一方面代表臺灣企銀重視數位金融科技發展，另一方面，則是希望透過競賽，打造產學交流環境，讓校園學習與職場實戰無縫接軌，並招納更多具未來潛力的青年俊才，亦能讓該行持續精進數位服務，打造客戶美好的數位金融生活，朝著成為客戶首選數位品牌目標邁進。

更新時間 : 2022-12-21 18:01 GMT+08:00

最受歡迎

【必看亮點】《阿凡達2》台灣首週票房破億奪冠　73歲如何逆齡演出14歲、阿凡達雕像展在哪？
【必看亮點】《阿凡達2》台灣首週票房破億奪冠　73歲如何逆齡演出14歲、阿凡達雕像展在哪？
韓劇「財閥家的小兒子」收視破新高 僅次「夫妻的世界」網熱議劇情背後的真實故事
韓劇「財閥家的小兒子」收視破新高 僅次「夫妻的世界」網熱議劇情背後的真實故事
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
〈投資理財〉台灣生醫產業快速成長 2023年焦點股盤點
〈投資理財〉台灣生醫產業快速成長 2023年焦點股盤點
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
〈財經主筆室〉泰山經營權之爭如宮鬥大戲　龍邦泰山小股東都是受害者
〈財經主筆室〉泰山經營權之爭如宮鬥大戲　龍邦泰山小股東都是受害者
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰
〈時評〉台灣該直球對決　三振抖音們了！
〈時評〉台灣該直球對決　三振抖音們了！
驚傳日本藝人麻衣離婚官司開打！王泉仁自稱上班族　只想給每月6萬贍養費
驚傳日本藝人麻衣離婚官司開打！王泉仁自稱上班族　只想給每月6萬贍養費
【完整名單】台灣桃園市長當選人張善政發布小內閣人事　王明鉅、蘇俊賓擔任副市長
【完整名單】台灣桃園市長當選人張善政發布小內閣人事　王明鉅、蘇俊賓擔任副市長