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義美「生機‧生醫中心」落成 台灣副總統賴清德參觀「全球最長冷凍真空乾燥系統」

位於桃園平鎮的大型新廠區設備除自用外，也能為台灣生技產業同業代工，望能共同打拼，推廣台灣在地農產原料加工，並耕耘拓展國際市場

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－記者
2022/12/22 15:27
義美「生機‧生醫中心」落成 台灣副總統賴清德參觀「全球最長冷凍真空乾燥系統」

（台灣英文新聞 / 楊琇羽 桃園採訪報導）義美食品公司今(22)日舉辦「生機‧生醫中心」新大樓落成典禮，台灣副總統賴清德受邀參加典禮，並在義美總經理高志明親自導覽下參觀新大樓，以及先進節能減碳概念的大型「離峰儲冰系統」。

國人預防保健、營養強化、體重控制意識大幅提升，義美食品近幾年也積極擴大生機、生醫公司產品線以掌握商機。義美生機商品強調「天然‧營養‧無添加」，而義美生醫從「食醫同源」概念出發，從天然植物中萃取珍貴的成分，使用於機能性、保健類產品。

義美2019年年底為了響應行政院、及時任桃園市長鄭文燦「擴大投資台灣、深耕桃園、產業創新」的政策，宣布斥資逾新台幣30億元，在桃園平鎮動土興建「生機‧生醫中心」地下一層地上十層的新大樓，總樓地板面積約一萬坪。義美公司表示，未來該套設備除自用供應自家產品原料之外，也能為台灣「生物技術產業」同業代工，望能共同打拼，推廣台灣在地農產原料加工，並耕耘拓展國際市場。

22日賴副總統在園區接受義美總經理高志明的簡報，高志明向賴清德介紹義美生醫生機原料萃取的先進技術- 初始用於太空食品製造的「冷凍真空乾燥技術 (Freeze vacuum drying)」以保留最多蔬果風味營養。接著一行人參觀義美傳統壓榨油品產線、龍潭一廠的「大型離峰儲冰系統」，還參觀「生機．生醫中心」內建置的二套全長45公尺、直徑2.5公尺「全球最長冷凍．真空乾燥系統」。

高志明在落成典禮致詞時表示，透過引入先進生產設備，期望在傳統食品產業中，結合台灣在地農產品，透過冷凍乾燥，萃取出農產品中的各種天然營養成分，並在園區進行相關製程。除此之外，生機生醫大樓謹遵義美今八十八周年訂定的「2030年減少碳排放50%, 2050年達到淨零碳排放」目標, 獨家開發大型離峰儲冰系統，利用夜間離峰電力製冰、儲冰作為白天空調使用，降低尖峰耗電的問題，用不完的電力還可回饋給台電公司，對社會和國家做出貢獻。

義美「生機‧生醫中心」落成 台灣副總統賴清德參觀「全球最長冷凍真空乾燥系統」義美食品總經理高志明（左一）22日向台灣副總統賴清德（右一）簡報生產技術（圖/台灣英文新聞）。

副總統賴清德表示，台灣人生活中隨處都可看見義美食品，這樣一個經營88年、出身糕餅公司的義美食品之所以能永續經營，和其創辦人深具「公司治理精神」有關，這從其家訓「做餅是老實人的行業」、「真誠實在」可見端倪，在多次食安風暴中都能屹立不搖，深獲消費者信賴。

賴清德也說，義美重視「農安、環安、食安」，注意生產過程中每個環節的食品安全，以及深具循環經濟概念極致利用原料，降低廢棄物量與對環境的負擔。

賴清德也透露他以前就喜歡吃義美的枝仔冰，1990年代該產品設計就已相當先進、環保，產品包材可全部回收再利用。賴清德也說，今天來參加生機生醫中心啓用，作為醫師，他十分認同義美珍視的「食醫同源」理念，他期盼義美公司繼續他們的使命，一同為本土農業找出一條新出路。

義美食品自1982年起，已投資超過18億5千萬元在食品安全研究所檢驗及研究開發等儀器設備，並不斷引進最新設備，提昇檢驗能力，致力研究食材中可能具有風險的｢未知物質」，為消費者生產今日與明日的安全食品。

義美「生機‧生醫中心」落成 台灣副總統賴清德參觀「全球最長冷凍真空乾燥系統」
義美食品總經理高志明（左）與副總統賴清德在生醫生機大樓門口合影（圖/台灣英文新聞）。

義美「生機‧生醫中心」落成 台灣副總統賴清德參觀「全球最長冷凍真空乾燥系統」
義美食品總經理高志明（右）向副總統賴清德介紹「生機．生醫中心」內建置的二套全長45公尺、直徑2.5公尺「全球最長冷凍．真空乾燥系統」（圖/台灣英文新聞）。

義美「生機‧生醫中心」落成 台灣副總統賴清德參觀「全球最長冷凍真空乾燥系統」
「生機．生醫中心」內全長45公尺、直徑2.5公尺「冷凍．真空乾燥系統」（圖/台灣英文新聞）。

義美「生機‧生醫中心」落成 台灣副總統賴清德參觀「全球最長冷凍真空乾燥系統」
義美「生機‧生醫中心」大樓大型離峰儲冰系統（圖／台灣英文新聞）
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